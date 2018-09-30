"Беллесбумпром" хочет создать еще один целлюлозно-бумажный комбинат

"Сегодня наш лесопромышленный комплекс работает стабильно, устойчиво. Мы сохранили рабочие коллективы, создали более 3 тыс. дополнительных рабочих мест, вовлекли в оборот древесину, которая не использовалась ранее, дали толчок развитию мебельного бизнеса и населенных пунктов, где наши предприятия зачастую были градообразующими.





Еще около 2,5-3 млн куб.м древесины мы добавим в оборот с вводом в эксплуатацию двух крупных заводов - сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" холдинга "Белорусские обои".





Есть еще определенный сегмент древесины - это, допустим, серые ольховые насаждения или осиновые древостои, которые сегодня в связи с качеством сырья не очень востребованы. Поэтому мы сегодня прорабатываем вопрос с инвесторами - встречались буквально на прошлой неделе - о создании еще одного производства целлюлозно-бумажной промышленности.





В целом создан достаточный объем перерабатывающих мощностей для того, чтобы страна перестала экспортировать кругляк", - сказал Юрий Назаров.





Он отметил, что у иностранных инвесторов есть интерес к отрасли. В августе "Беллесбумпром" подписал инвестиционный договор с немецкой компанией Polipol, которая является крупным европейским производителем мебели.









В сентябре польская компания "Шинака мебель" заключила соглашение с Гродненским облисполкомом о создании мебельного производства в СЭЗ "Гродноинвест".





"У нас есть потенциал, свое сырье, свои мощности. Мы хорошо расположены географически, есть хороший сбыт. В этом году лесной комплекс привлечет около $75 млн в качестве прямых иностранных инвестиций", - отметил председатель "Беллесбумпрома".





За рубеж сейчас поставляется почти 70% произведенной продукции, что является самым высоким показателем за все годы экспортной деятельности концерна.





География экспорта охватывает около 60 стран Европы, Азии, Африки, Северной Америки и с каждым годом расширяется. "Мы с газетной бумагой уже доехали до Пакистана. Рассматриваем Индию. Основной потребитель нашей целлюлозы - Китай", - отметил Юрий Назаров.



