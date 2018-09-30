С 1 октября в Беларуси увеличилась тарифная ставка первого разряда.

Согласно постановлению Совета Министров Беларуси от 31 августа №632, теперь она составляет Br35,5.





Напомним, до этого данная тарифная ставка для оплаты труда работников бюджетных организаций и других организаций, получающих субсидии, сотрудники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, составляла Br34.





В последний раз тарифная ставка первого разряда увеличивалась с 1 марта.







