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С 1 октября в Беларуси увеличилась тарифная ставка первого разряда
С 1 октября в Беларуси увеличилась тарифная ставка первого разряда.
Согласно постановлению Совета Министров Беларуси от 31 августа №632, теперь она составляет Br35,5.
Напомним, до этого данная тарифная ставка для оплаты труда работников бюджетных организаций и других организаций, получающих субсидии, сотрудники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, составляла Br34.
В последний раз тарифная ставка первого разряда увеличивалась с 1 марта.
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С 1 октября в Беларуси увеличилась тарифная ставка первого разряда.
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