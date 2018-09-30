ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни

01.10.2018 17:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни

фото: meduza.io

Французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен, поэт, писатель и актер, командор французского ордена Почетного легиона и Национальный герой Армении умер во Франции.

Азнавур продолжал концертировать, несмотря на преклонный возраст. Недавно он вернулся из турне по Японии – ряд концертов пришлось отменить из-за перелома руки, передает ТАСС.

Талант Азнавура был многогранен. Он сыграл несколько десятков ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах. Его пластинки разошлись общим тиражом более 180 млн экземпляров.

Его творчество отмечено "Золотым львом" МКФ в Венеции (1971), почетным "Сезаром" (1997), почетным призом на МКФ в Канне (2006). Два года назад Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

Один из главных французских исполнителей ХХ века скончался в своем доме на юге Франции. Причина смерти не называется.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен, поэт, писатель и актер, командор французского ордена Почетного легиона и Национальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Ахова птушак Бацькаўшчыны" приглашает проводить птиц на зимовку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика