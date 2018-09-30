Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни

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Французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен, поэт, писатель и актер, командор французского ордена Почетного легиона и Национальный герой Армении умер во Франции.

Азнавур продолжал концертировать, несмотря на преклонный возраст. Недавно он вернулся из турне по Японии – ряд концертов пришлось отменить из-за перелома руки, передает ТАСС .

Талант Азнавура был многогранен. Он сыграл несколько десятков ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах. Его пластинки разошлись общим тиражом более 180 млн экземпляров.

Его творчество отмечено "Золотым львом" МКФ в Венеции (1971), почетным "Сезаром" (1997), почетным призом на МКФ в Канне (2006). Два года назад Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

Один из главных французских исполнителей ХХ века скончался в своем доме на юге Франции. Причина смерти не называется.