Белорусский «Хрусталь» выдвинут на «Оскар»

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Впервые за 20 лет на самом престижном кинематографическом конкурсе будет представлена работа из Беларуси.

Лента будет участвовать в категории «Лучший иностранный фильм».

Действие картины «Хрусталь» происходит в середине 90-х годов прошлого века, на которые пришлась юность режиссера Дарьи Жук. Главная героиня, девушка-диджей, мечтает уехать в Чикаго. Но из-за волокиты с документами ей приходится отправиться в провинциальный заводской городок…

Фильм снимался в Беларуси компаниями "Демарш-фильм", "Беларусьфильм", Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США) при участии немецких и российских продюсеров, сообщает БЕЛТА .

«Хрусталь» уже успел стать обладателем нескольких наград: Гран-при кинофестиваля в Одессе, двух призов фестиваля российского кино "Окно в Европу" в Выборге, Гран-при кинофестиваля в Алматы и других.

На родине «Хрусталь» вышел в прокат 30 августа.