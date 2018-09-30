Патриарх Кирилл приедет в Беларусь 13 октября

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Беларусь 13 октября. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

В этот же день патриарх Кирилл возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, которое начнется в 18.00. На следующий день, 14 октября, он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых. Богослужение начнется в 9.00.

Как сообщалось, на 15 октября в Беларуси намечалось проведение заседания Священного синода Русской православной церкви, в котором, как ожидалось, примет участие патриарх Кирилл. Планировалось, что вместе с ним накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Минск приедут постоянные и временные члены Священного синода РПЦ.