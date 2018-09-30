ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Патриарх Кирилл приедет в Беларусь 13 октября

01.10.2018 17:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Патриарх Кирилл приедет в Беларусь 13 октября
Сергей Пятаков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Беларусь 13 октября. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

Патриарх Кирилл приедет в Беларусь 13 октября Лукашенко предложил привезти Патриарха Кирилла и Папу Римского в Минск

В этот же день патриарх Кирилл возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, которое начнется в 18.00. На следующий день, 14 октября, он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых. Богослужение начнется в 9.00.

Как сообщалось, на 15 октября в Беларуси намечалось проведение заседания Священного синода Русской православной церкви, в котором, как ожидалось, примет участие патриарх Кирилл. Планировалось, что вместе с ним накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Минск приедут постоянные и временные члены Священного синода РПЦ.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот же день патриарх Кирилл возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, которое начнется в 18.00.
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика