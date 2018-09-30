Беларуские власти впервые за 20 лет отправили в ООН отчет о ситуации с правами человека

Впервые за 20 лет официальные власти страны отправили в Комитет по правам человека ООН отчет о ситуации в стране. Параллельно беларуские правозащитники также подготовили альтернативный отчет. В итоге в Женеве будут обсуждаться сразу два документа о ситуации с правами человека в Беларуси, пишет «Радыё Свабода».

Дискуссия пройдет 8-9 октября. От официальной делегации скорее всего поедут представитель МИД и чиновники нескольких других министерств и учреждений. Выступать с альтернативным отчетом поедут Валентин Стефанович, Ольга Смолянка, Дмитрий Черных и Олег Агеев.

Первыми на сессии КПЧ ООН 8 октября выступят правозащитники, во второй половине дня – официальная делегация. Предполагается, что с этого момента будет вестись прямая трансляция на сайте ООН. Обсуждение отчетов о Беларуси продолжится 9 октября.

Что будет в альтернативном отчете

Над документом работали 12 правозащитных организаций. Среди них есть БХК, правозащитный центр «Весна», Центр правовой трансформации, БАЖ, Дом прав человека имени Звозскова, Офис по правам людей с инвалидностью.

По мнению правозащитников, самыми острыми проблемами в области прав человека в Беларуси являются:

Свобода ассоциаций

Ольга Смолянка из Центра правовой трансформации говорит, что у ООН есть вопросы к Беларуси в области свободы ассоциаций: «Два года назад в Беларуси приняли межведомственный план координации деятельности госорганов в решении проблем с правами человека, но там нет ни одного слова о свободе ассоциаций».

До сих пор действует статья 193 Уголовного кодекса – запрет на деятельность от имени незарегистрированной организации. Все лето власти говорили ( июнь , август ) о том, что хотят заменить уголовное наказание штрафом. «Административное наказание можно будет выносить без суда. Поэтому это иллюзия, что здесь что-то изменится реально», – считает Ольга Смолянка.

Права людей с инвалидностью

Сергей Дроздовский из Офиса по правам людей с инвалидностью говорит, что по-прежнему встречается с нарушениями принципа равенства: «В беларуском праве нет отдельной отрасли о дискриминации по различным признакам, в том числе инвалидности». Он требует, чтобы каждый новый закон, который принимается в Беларуси, проходил экспертизу на наличие дискриминационных признаков.

Пытки

Сергей Устинов из организации «Правовая инициатива» рассказал о пытках в беларуских тюрьмах. В Уголовном кодексе до сих пор нет отдельной статьи о пытках: «Те статьи, которые упоминают про это преступление, не охватывают всего спектра проблемы».

Прокуратура только пересылает жалобы на пытки тем, на кого, собственно, и жалуются заключенные. По словам Устина, больше ничего не делается, виновных не наказывают. «Прокуратура превратилась в такую «Белпочту», так как только пересылает письма с жалобами. А Следственный комитет формально проверяет сигналы о пытках в тюрьмах».

Пропавшие оппоненты власти

Отдельный вопрос – до сих пор нерасследованные исчезновения беларуских оппозиционных политиков Юрия Захаренко и Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского, оператора Дмитрия Завадского. «Прошло более 18 лет, но результата нет, и мы снова и снова будем задавать правительству вопрос о том, что сделано для раскрытия этих преступлений», – сказал Устинов.

Смертная казнь

По словам Валентина Стефановича, правозащитника из «Весны», «Беларусь не хочет брать на себя обязательства отменить смертную казнь, хотя это оговорено международными документами, подписанными Беларусью». Он говорит, что комиссии по помилованию, которые рассматривают прошения осужденных на смерть, работают непублично, а попытки правозащитников присутствовать на их заседаниях были отклонены.

По словам правозащитника, сейчас четыре человека в Беларуси ожидают исполнения смертной казни, двое направили жалобы в КПЧ ООН. Известно о десяти фактов, когда смертная казнь в Беларуси была применена к осужденным на смерть в то время, когда их жалобы только приняли к рассмотрению в ООН.

Свобода слова

Представитель БАЖ Олег Агеев сказал, что в прошлом году в Беларуси зафиксировали 103 факта задержания журналистов. Раньше этот показатель достигал всего несколько десятков. «Власти рапортуют, что меньшими стали штрафы за работу без аккредитации или что провели конгресс русскоязычной прессы, а тем временем общая ситуация ухудшается».

Агеев напомнил, что в Беларуси нет закона о свободном доступе к информации, действует запрет на информацию для журналистов, не имеющих аккредитации. «Мы предлагаем отменить жесткое наказание за оскорбление государственных чиновников и президента страны, которые почему-то оказались под большей защитой, чем обычные люди», – сказал Агеев.

По данным правозащитников, в последние годы Беларусь в лидерах по количеству проигранных в КПЧ ООН жалоб граждан на государство. При этом власть умалчивает об этих проигранных делах и не публикует о них статистику.