ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колхоз, который обвинил студентов в краже морковки: «Парень хотел увезти 70 килограммов вместо пяти»

01.10.2018 15:55 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Вчера, 30 сентября, мы писали о гомельских студентах, которых отправили собирать урожай, пообещав «заплатить» морковью, а потом обвинил в воровстве и вызвали милицию. Сегодня история получила продолжение – свою версию рассказало хозяйство, которому помогали студенты, и декан факультета, пишет TUT.by. А «Сильные новости» рассказали о давлении со стороны работницы вуза, которая угрожала доложить «проректору о вашем поведении в паблике».

Как стало известно, на прошлой неделе студентов третьего курса электротехнического факультета БелГУТа отправили на уборку моркови. Оплату за труд не предусмотривали, но по условиям договора студенты могли забрать с поля по пять килограммов корнеплодов.

Версия хозяйства

Замдиректора по идеологической работе комбината «Восток», на поле которого и произошел инцидент, рассказала свою версию произошедшего: «Поймите, никто не считает эти нормы до грамма. Если кто-то несет в автобус пакет с лично собранной морковью, бывает, что там даже и семь, и десять килограммов, охранник слова не скажет. Но не надо же наглеть!» 

По ее словам, уже в десять часов один из студентов начал загружать в багажник своего авто мешки с морковью. К нему подошел начальник службы охраны и поинтересовался, не многовато ли морковки. В итоге произошла перепалка, пришлось вызвать участкового: «Конечно, никто не собирался составлять протокол. Но, поймите, нам обидно. Они что думают, что эта морковка у нас сама растет? Мы покупали семена в Нидерландах задорого, потом сажали, пололи, обрабатывали. Да они столько не собрали, сколько хотели увезти. Позже мы подсчитали: примерно 60 килограммов на человека в тот день собранной морковки вышло, а этот парень хотел увезти 72», – сказала замдиректора.

Версия вуза

В деканате электротехнического факультета БелГУТа произошедшее называют недоразумением: «Студенты знали, что после окончания работ с собой можно брать не более пяти килограммов моркови. Но один наш молодой человек был на авто и в багажник загрузил около 70 киллограмов. Как он потом объяснил – брал сразу на 15 студентов. Но охранник, видно, его не понял и подумал, что это он только на себя берет. На этой почве и произошел конфликт», – рассказал декан факультета Федор Сатырев.

Как на студентов давили в соцсетях

Практически сразу после публикации студентам начали присылать требование писать, что у них на сборе морковки все было хорошо. Это мы публиковали вчера, а сегодня история получила продолжение.

В паблике «Сильных новостей» под постом с этой новостью появилось подозрительно много комментариев примерно одного содержания – новость фейковая, а у нас на сборе морковки все было хорошо.

Некто Анастасия Тарасенко обратилась к студентам, представляясь работникам вуза. У тех, кто писал о проблемах во время сбора урожая, она требовала назвать номер группы. Что мешает работнику вуза обратиться с таким вопросом в деканат, неизвестно. Анастасия сказала, что сообщит проректору о поведении нерадивых студентов в паблике.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 30 сентября, мы писали о гомельских студентах, которых отправили собирать урожай, пообещав «заплатить» морковью, а потом обвинил в воровстве и вызвали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трое детей погибли в районе Горловки в результате взрыва боеприпаса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика