Колхоз, который обвинил студентов в краже морковки: «Парень хотел увезти 70 килограммов вместо пяти»

Вчера, 30 сентября, мы писали о гомельских студентах, которых отправили собирать урожай, пообещав «заплатить» морковью, а потом обвинил в воровстве и вызвали милицию. Сегодня история получила продолжение – свою версию рассказало хозяйство, которому помогали студенты, и декан факультета, пишет TUT.by. А «Сильные новости» рассказали о давлении со стороны работницы вуза, которая угрожала доложить «проректору о вашем поведении в паблике».

Как стало известно, на прошлой неделе студентов третьего курса электротехнического факультета БелГУТа отправили на уборку моркови. Оплату за труд не предусмотривали, но по условиям договора студенты могли забрать с поля по пять килограммов корнеплодов.

Версия хозяйства

Замдиректора по идеологической работе комбината «Восток», на поле которого и произошел инцидент, рассказала свою версию произошедшего: «Поймите, никто не считает эти нормы до грамма. Если кто-то несет в автобус пакет с лично собранной морковью, бывает, что там даже и семь, и десять килограммов, охранник слова не скажет. Но не надо же наглеть!»

По ее словам, уже в десять часов один из студентов начал загружать в багажник своего авто мешки с морковью. К нему подошел начальник службы охраны и поинтересовался, не многовато ли морковки. В итоге произошла перепалка, пришлось вызвать участкового: «Конечно, никто не собирался составлять протокол. Но, поймите, нам обидно. Они что думают, что эта морковка у нас сама растет? Мы покупали семена в Нидерландах задорого, потом сажали, пололи, обрабатывали. Да они столько не собрали, сколько хотели увезти. Позже мы подсчитали: примерно 60 килограммов на человека в тот день собранной морковки вышло, а этот парень хотел увезти 72», – сказала замдиректора.

Версия вуза

В деканате электротехнического факультета БелГУТа произошедшее называют недоразумением: «Студенты знали, что после окончания работ с собой можно брать не более пяти килограммов моркови. Но один наш молодой человек был на авто и в багажник загрузил около 70 киллограмов. Как он потом объяснил – брал сразу на 15 студентов. Но охранник, видно, его не понял и подумал, что это он только на себя берет. На этой почве и произошел конфликт», – рассказал декан факультета Федор Сатырев.

Как на студентов давили в соцсетях

Практически сразу после публикации студентам начали присылать требование писать, что у них на сборе морковки все было хорошо. Это мы публиковали вчера, а сегодня история получила продолжение.

В паблике «Сильных новостей» под постом с этой новостью появилось подозрительно много комментариев примерно одного содержания – новость фейковая, а у нас на сборе морковки все было хорошо.

Некто Анастасия Тарасенко обратилась к студентам, представляясь работникам вуза. У тех, кто писал о проблемах во время сбора урожая, она требовала назвать номер группы. Что мешает работнику вуза обратиться с таким вопросом в деканат, неизвестно. Анастасия сказала, что сообщит проректору о поведении нерадивых студентов в паблике.