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Открылся сезон охоты на лося, кабана, косулю, оленя

01.10.2018 17:27 — Разное | Интерфакс  
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С 1 октября по 31 декабря открывается охота на животных любого пола и возраста (лось, кабан, косуля, олень благородный, олень пятнистый, лань, муфлон), сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Беларуси.

Вид и способ охоты: загоном и с собаками - в светлое время суток; из засады, с подхода - в течение суток. 

Разрешенные орудия охоты:

  • для лося, оленей благородного и пятнистого, лани, взрослого кабана старше 2 лет - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты;
  • для косули и молодняка кабана до 2 лет - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты, охотничьи собаки (породы по решению пользователя охотничьих угодий). 

Новые правила охоты.

Охотничьи комплексы Минлесхоза.

 
 
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С 1 октября по 31 декабря открывается охота на животных любого пола и возраста (лось, кабан, косуля, олень благородный, олень пятнистый, лань, муфлон), сообщает...
 
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