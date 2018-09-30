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Открылся сезон охоты на лося, кабана, косулю, оленя
С 1 октября по 31 декабря открывается охота на животных любого пола и возраста (лось, кабан, косуля, олень благородный, олень пятнистый, лань, муфлон),
Вид и способ охоты: загоном и с собаками - в светлое время суток; из засады, с подхода - в течение суток.
Разрешенные орудия охоты:
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С 1 октября по 31 декабря открывается охота на животных любого пола и возраста (лось, кабан, косуля, олень благородный, олень пятнистый, лань, муфлон), сообщает...
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