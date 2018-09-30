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Патриарх Кирилл приедет в Беларусь 13 октября
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетит в Беларусь 13 октября, сообщается на официальном портале Белорусской православной церкви.
Согласно размещенной информации, в этот же день патриарх Кирилл возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. 14 октября он совершит чин Великого освящения храма-памятника в честь Всех Святых и проведет Божественную литургию.
Как сообщалось ранее, 15 октября планируется проведение в Беларуси заседания Священного синода русской православной церкви.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетит в Беларусь 13 октября, сообщается на официальном портале Белорусской православной церкви. Согласно размещенной...
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