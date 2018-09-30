"Ахова птушак Бацькаўшчыны" приглашает проводить птиц на зимовку

Осенние дни наблюдений за птицами, или EuroBirdwatch, - это ежегодная панъевропейская акция, которая пройдет уже в 25-й раз. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" – национальный координатор акции. Перелетные птицы отправляются в опасный путь на зимовку, и люди в разных странах наблюдают за ними и ведут их подсчет в течение двух дней.





Во время миграции можно встретить редкие виды птиц. Например, поморников из тундры – морских уток, которые у нас встречаются в основном только на пролете.

В прошлом году более 2200 участников из Беларуси насчитали 29 000 птиц – наша страна стала третьей по количеству участников.

Такая активность радует, ведь акция проводится, чтобы привлечь внимание людей к опасностям перелета и проблемам зимовки птиц.

Что нужно для участия? 6 и 7 октября возьмите бинокль или подзорную трубу, выйдите в парк, лес или к водоему. Постарайтесь определить и сосчитать встреченных птиц, даже если это воробьи, вороны, грачи или скворцы.

Сообщите о своих наблюдениях (виды и количество особей каждого, место, а также количество человек, если наблюдение проводилось в группе) до 16.00 7 октября через онлайн-форму на сайте (станет доступна 6 октября). Вся информация передается международному координатору акции.

Где понаблюдать за птицами в Беларуси?

А еще можно присоединиться к наблюдениям за птицами, которые АПБ организует 6 и 7 октября в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте ( чемпионат по фотобердингу ), Витебске, Борисове, Мяделе, Верхнедвинске, Турове, Слуцке и Чаусах.

Анонс мероприятий Осенних дней наблюдений за птицами-2018.