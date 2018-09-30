ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Ахова птушак Бацькаўшчыны" приглашает проводить птиц на зимовку

01.10.2018 17:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Осенние дни наблюдений за птицами, или EuroBirdwatch, - это ежегодная панъевропейская акция, которая пройдет уже в 25-й раз. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" – национальный координатор акции. Перелетные птицы отправляются в опасный путь на зимовку, и люди в разных странах наблюдают за ними и ведут их подсчет в течение двух дней.

"Ахова птушак Бацькаўшчыны" приглашает проводить птиц на зимовку

Во время миграции можно встретить редкие виды птиц. Например, поморников из тундры – морских уток, которые у нас встречаются в основном только на пролете.

В прошлом году более 2200 участников из Беларуси насчитали 29 000 птиц – наша страна стала третьей по количеству участников.

Такая активность радует, ведь акция проводится, чтобы привлечь внимание людей к опасностям перелета и проблемам зимовки птиц.

Что нужно для участия? 6 и 7 октября возьмите бинокль или подзорную трубу, выйдите в парк, лес или к водоему. Постарайтесь определить и сосчитать встреченных птиц, даже если это воробьи, вороны, грачи или скворцы.

Сообщите о своих наблюдениях (виды и количество особей каждого, место, а также количество человек, если наблюдение проводилось в группе) до 16.00 7 октября через онлайн-форму на сайте (станет доступна 6 октября). Вся информация передается международному координатору акции.

Где понаблюдать за птицами в Беларуси?

А еще можно присоединиться к наблюдениям за птицами, которые АПБ организует 6 и 7 октября в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте (чемпионат по фотобердингу), Витебске, Борисове, Мяделе, Верхнедвинске, Турове, Слуцке и Чаусах.

Анонс мероприятий Осенних дней наблюдений за птицами-2018.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенние дни наблюдений за птицами, или EuroBirdwatch, - это ежегодная панъевропейская акция, которая пройдет уже в 25-й раз. Общественная организация "Ахова птушак...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мобильный банкинг эволюционирует: обзор рынка платежных услуг за сентябрь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика