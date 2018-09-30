Приорбанк получит от ЕБРР кредит до $15 млн для финансирования проектов МСП в нацвалюте

ОАО "Приорбанк" получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере $15 млн (в пересчете на белорусские рубли) для финансирования проектов малых и средних предприятий Беларуси в национальной валюте, сообщили в пресс-службе ЕБРР в понедельник.

"Приорбанк получит кредит до $15 млн (в пересчете на белорусские рубли) на три года для последующего кредитования малых и средних предприятий по всей Беларуси", - говорится в распространенном ЕБРР сообщении.

Как отметили в банке, возможность воспользоваться кредитами в местной валюте с длительным сроком погашения снизит риски, связанные с курсовыми колебаниями, для внутренних заемщиков.

Данный проект продолжает инициативу ЕБРР по кредитованию МСП Беларуси в местной валюте, запущенную в августе 2018 года. Тогда кредитные линии в размере до $10 млн были выделены Минскому транзитному банку (МТБанк) и Белорусскому народному банку (БНБ-Банк).

Ранее заявлялось, что ЕБРР во втором полугодии намерен открыть для белорусских банков целевую кредитную линию в национальной валюте с общим объемом 60 млн евро в эквиваленте. Планировалось, что из общей суммы кредитной линии 13,5 млн евро будут привлечены от донорских организаций. Средства будут выделяться по целевой программе на повышение энергоэффективности зданий.

ЕБРР говорил о пяти белорусских банках-агентах, которые могут участвовать в программе кредитования в национальной валюте.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за период по 2017 год превысил 2 млрд евро. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси превышает 510 млн евро. ЕБРР в 2016 году расширил рамки сотрудничества с Беларусью, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.