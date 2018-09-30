МАЗ в ноябре начнет собирать микроавтобусы и фургоны

Минский автомобильный завод в ноябре запустит в Бресте первое серийное производство микроавтобусов и фургонов. Оно будет ориентировано на внутренний рынок, рассказали в ОАО "МАЗ".

Сборочное производство развернется на свободных площадях ОАО "Брестмаш". Уже выделен и подготовлен необходимый участок. Строители поработали над кровлей и фасадом, а в самом цехе установили технические перегородки.

Минский автозавод реализует проект за счет собственных инвестиций. "Рассматривались различные варианты финансирования, в том числе привлечение заемных средств. Но было решено делать все своими силами и ресурсами, что должно благоприятно отразиться на инвестиционной привлекательности проекта", – отметили в ОАО "МАЗ".

Первым уйдет в серийное производство пассажирский микроавтобус МАЗ 281, прототип которого уже прошел необходимые испытания. Длина новинки составляет 6 м, ширина – 2,1 м, высота – 2,8 м, а колесная база – 3,57 м. На заводе предусмотрели несколько вариантов салона – от грузового до сугубо пассажирского, в котором 16 сидений без учета места водителя.





Автомобиль имеет пять дверей, включая одну сдвижную, а внутри предусмотрены кондиционер, круиз-контроль, система навигации и магнитола. Микроавтобус оснащен задним парктроником, антиблокировочной системой и электронной системой распределения тормозных усилий. Пассажирская дверь – сдвижная. Первые автомобили получат турбодизельные моторы JAC класса Евро-5 мощностью 150 л.с. и механическую коробку передач.

Кроме того, разработан грузовой фургон МАЗ-365022 с цельнометаллическим кузовом и интегрированной в него рамой. Размеры машины такие же, как и у микроавтобуса. Максимальная масса достигает 4050 кг.





В будущем будет проводиться работа по локализации производства. В этом процессе будут участвовать холдинги "БЕЛАВТОМАЗ" и "Автокомпоненты", концерн "Белнефтехим" и др.

"Производство микроавтобусов станет для Минского автомобильного завода новым направлением, которое позволит диверсифицировать структуру продаж и в перспективе расширить рынки сбыта", - прокомментировали подготовку к запуску нового производства представители ОАО "МАЗ".