Белорусская столица давно стала стратегической точкой, куда российские актеры и режиссеры приезжают с премьерами своих работ в обязательном порядке.

В день выхода в широкий прокат фильма, который, по словам создателей, "продлевает лето" и "рекомендуется к просмотру всем зрителям, старше 12 лет, в качестве средства от осенней хандры", - "Вечная жизнь Александра Христофорова" - в белорусскую столицу приедет исполнитель главной роли в фильме, актер, народный артист России Алексей Гуськов.





Фильм, главные роли в котором исполнили Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Игорь Угольников и Роман Курцын, расскажет историю когда-то популярного актера, а сейчас просто исполнителя роли римского легионера в курортном парке аттракционов Александра Христофорова. Его единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться.

Выступление Алексея Гуськова и начало фильма состоится 18 октября в 18.50 в кинотеатре "Центральный" (проспект Независимости, 13).

Билеты - на сайте kinominska.by и bycard.by.