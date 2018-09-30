Беларусь выступает за сближение ЕС и ЕАЭС - Макей

Беларусь заинтересована в сближении Европейского союза и Евразийского экономического союза, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"В силу своего географического положения Беларусь особенно заинтересована в сближении ЕАЭС и ЕС. Наша западная граница по сути остается единственной экономической границей на пространстве между Лиссабоном и Владивостоком, а в перспективе, может быть, и Шанхаем", - сказал В.Макей, выступая на Генассамблее ООН в понедельник в Нью-Йорке.

Министр отметил, что республика, находясь в составе ЕАЭС, заинтересована в интенсивном экономическом взаимодействии с Европейским союзом.

"Оказавшись на стыке двух геополитических центров силы, мы в полной мере ощущаем на себе взаимосвязь геополитики и геоэкономики. Из-за конфликта в Украине и роста напряженности в регионе, санкций и контрсанкций, наша страна пусть и не напрямую, но косвенно несет значительные экономические потери", - подчеркнул глава МИД.

В.Макей констатировал, что Беларусь как средняя по размерам страна и с одной из наиболее открытых экономик в мире очень сильно зависит от внешних рынков и международной торговли.

"В том числе по этой причине мы неизменно выступаем за построение справедливой, предсказуемой и недискриминационной торгово-экономической архитектуры как в Европе так и в других регионах мира, которая бы учитывала интересы всех государств", - продолжил он.

По словам министра, неотъемлемой составляющей такой архитектуры должна стать реализация многоуровневых интеграционных процессов. "Поэтому Беларусь последовательно продвигает идею интеграции интеграций как принципа сотрудничества и ориентирована на совместный поиск оптимальных путей объединяющего экономического роста и устойчивого развития",- резюмировал В.Макей.