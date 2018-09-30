Ночью в Слуцке ГАИ преследовали пьяного водителя, пришлось стрелять по колёсам. Видео

В Слуцке 1 октября сотрудники ГАИ местного РОВД несли ночную службу. В 2:40 на улице Ленина вблизи дома 207 правоохранители сигналом жезла и включением проблесковых маяков синего и красного цветов попросили водителя автомашины Volkswagen Jetta остановиться, так как стиль вождения автолюбителя у милиционеров вызвал вопросы. Как выяснилось позднее, не случайно.



Об этом сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Водитель Volkswagen проигнорировал сигнал об остановке и продолжил движение в сторону автовокзала. Сотрудники ГАИ начали преследовать авто. Во время езды автолюбитель продолжал игнорировать сигналы об остановке транспортного средства: проблесковые маячки красного и синего цветов, громкоговорящее устройство и звуковые сигналы.

Действия водителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан и других участников дорожного движения. Поэтому выехав за пределы населенного пункта, сотрудники на 355 км автодороги Р-43 Кричев-Ивацевичи приняли решение использовать оружие. После двух предупредительных несколькими выстрелами было повреждено заднее колесо Volkswagen и на 356 км машина остановилась.

Водителя задержали. В итоге на 25-летнего жителя Слуцкого района составили 5 протоколов, в том числе за вождение в нетрезвом виде.