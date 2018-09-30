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До четверга в Слуцке будут перекрывать движение по улице Софии Слуцкой
01.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В связи с подготовкой к празднику города на этой неделе в будние дни будет ограничиваться движение по улице Софии Слуцкой от пересечения с улицей М.Богдановича до перекрестка с улицей Красноармейской.
Улица Софии Слуцкой, которую по старой памяти часто называют Большой Горкой, будет перекрыта 2, 3 и 4 октября с 9:00 до 16.00. Об этом сообщили сегодня в Слуцком райисполкоме.
Программу праздника можно посмотреть
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В связи с подготовкой к празднику города на этой неделе в будние дни будет ограничиваться движение по улице Софии Слуцкой от пересечения с улицей М.Богдановича до...
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