До четверга в Слуцке будут перекрывать движение по улице Софии Слуцкой





В связи с подготовкой к празднику города на этой неделе в будние дни будет ограничиваться движение по улице Софии Слуцкой от пересечения с улицей М.Богдановича до перекрестка с улицей Красноармейской.

Улица Софии Слуцкой, которую по старой памяти часто называют Большой Горкой, будет перекрыта 2, 3 и 4 октября с 9:00 до 16.00. Об этом сообщили сегодня в Слуцком райисполкоме.

Программу праздника можно посмотреть здесь .



Slutsk-Gorod.by