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Кинотеатр "Родина": обзор фильмов с 4 по 10 октября

01.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Кинотеатр "Родина": обзор фильмов с 4 по 10 октября

Чем порадует кинотеатр "Родина" жлобинчан с 4 по 10 октября?

Ребят, которым уже исполнилось 6 лет, не оставят равнодушными мультфильмы "Храброе сердце: заговор в королевстве" (продолжительность 1 час 32 минуты), а также "Пришельцы в доме" (продолжительность 1 час 28 минут).

ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР В КОРОЛЕВСТВЕ

В сказочном королевстве Металломии наступает финансовый кризис. Из-за опустевшей казны королю приходится уйти в отставку, и его место занимают злодеи. Новый правитель решает избавиться от всех рыцарей, которые очень дорого обходятся королевству. Чтобы выручить друзей незадачливому рыцарю-роботу по имени Расти придется стать героем. Найдя мастерскую своего отца, Расти узнает, что тот завещал ему закончить всего его изобретения. С их помощью ему удастся спасти королевство.

Смотрите мультфильм 6 и 7 октября в 11.50

ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ

У 12-летнего Луиса нет друзей, а у его отца постоянно не хватает на него времени. Тот страстно увлечен уфологией и даже не догадывается, что те, кого он так жаждет найти, находятся прямо у него перед носом. Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с их домом. Троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки, и обладают к тому же совершенно удивительной способностью — перевоплощаться в любое живое существо. Луис еще никогда так не веселился, как с рядом с ними. Но он быстро понимает, что если взрослые узнают о его тайне, ничем хорошим это не закончится. Поэтому он решает помочь им починить тарелку и улететь вместе с ними…

Дата и время сеанса: с 4 по 10 октября в 13.40


Сразу два фильма в 3D привлекут внимание любителей фэнтези и приключений: "Веном" и "Поиск". Эти картины предназначены для просмотра лицам, которым уже исполнилось 16 лет.

ВЕНОМ

Фильм рассказывает о репортёре Эдди Броке, которого настигла полоса неудач в работе и личной жизни. Его злость на мир привлекает мощного инопланетного паразита, который, завладев героем, сливается с ним, превращая в Венома.

ПОИСК

Когда Дэвид Ким понимает, что его шестнадцатилетняя дочь слишком сильно задерживается, в его душе начинает нарастать паника. Он уже готов звонить в полицию и заявлять о пропаже, но для начала нужно выждать положенные законом несколько часов, во время которых подросток может благополучно вернуться домой. Однако Памела не возвращается. Когда становится понятно, что дело плохо, Дэвид отбрасывает сомнения и первым делом решает проверить последние действия дочери на ее ноутбуке — переписку в чатах, почту, открытые вкладки сайтов. Возможно, это даст ему и полиции шанс найти девочку прежде, чем произойдет что-то действительно ужасное.

«Поиск» ‒ американский драматический триллер от продюсера Тимура Бекмамбетова. Фильм снят в жанре screenlife, предполагающем, что большая часть действия разворачивается не в реальном мире, а на экранах компьютеров.


Тайна дома с часами

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.

Подготовила Людмила КРИЧКО.

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Чем порадует кинотеатр "Родина" жлобинчан с 4 по 10 октября? Ребят, которым уже исполнилось 6 лет, не оставят равнодушными мультфильмы "Храброе сердце:...
 
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