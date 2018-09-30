Кому положена бесплатная французская вакцина?

Прививки против гриппа можно сделать в Минске самой современной из существующих четырехвалентной вакциной, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщила замглавы отдела гигиены и профилактики Минздрава Беларуси Инна Карабан 1 октября на пресс-конференции в Минске.

«Речь идет о вакцине «Ваксигрип Тетра» (Франция), — отметила Карабан. — Она формирует иммунитет к двум штаммам вируса гриппа А (H1N1 и H3N2) и двум штаммам гриппа В (Виктория и Ямагата). По оценкам экспертов ВОЗ, это самая современная вакцина против гриппа».

Стоимость прививки препаратом «Ваксигрип Тетра» в частных медцентрах около 25 руб., трехвалентными вакцинами «Ваксигрип» и «Инфлювак» — от 15 до 20 руб.

В Минздраве отметили, что кампания по бесплатной вакцинации против гриппа продлится по 1 декабря. Планируется привить около 3,7 млн человек, или почти 40 % населения Беларуси, передают Минск Новости.

Кому сделают прививку за счет бюджета

По словам специалиста, бесплатно прививают: детей, пенсионеров старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, бронхолегочной, эндокринной системы, беременные (на втором, третьем триместре). В число этих людей входят также медработники, работники сферы образования транспорта, торговли и общественного питания.