Вакцинация против гриппа — выбор в пользу здоровья!

Во все амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения г.Быхова и Быховского района поступила противогриппозная вакцина «Гриппол плюс» (Россия), вакцина инактивированная, обладают низкой способностью вызывать осложнения. Вакцина отвечает международным стандартам и обеспечивает защитный эффект у 80-90% привитых людей.

«Гриппол плюс» не содержит консерванта, поэтому может применяться даже беременным женщинам и детям. В состав вакцины включен полиоксидоний, действие которого направлено на стимулирование иммунитета и увеличение иммуногенности препарата.

Оптимальным сроком проведения прививок против гриппа является период с сентября по декабрь. Прививку против гриппа можно сделать в УЗ «Быховская ЦРБ» (прививочные кабинеты), или в другом лечебном учреждении по месту жительства.

Сделанная вовремя прививка — это залог Вашего здоровья и здоровья Ваших близких в разгар эпидемии!

Главный врач

УЗ «Быховский райЦГЭ»

Н.В.Матвеев