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Вакцинация против гриппа — выбор в пользу здоровья!

01.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Вакцинация против гриппа — выбор в пользу здоровья!Во все амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения г.Быхова и Быховского района поступила противогриппозная вакцина «Гриппол плюс» (Россия), вакцина  инактивированная, обладают низкой способностью вызывать осложнения. Вакцина отвечает международным стандартам и обеспечивает защитный эффект у 80-90% привитых людей.  

«Гриппол плюс» не содержит консерванта, поэтому может применяться даже беременным женщинам и детям. В состав вакцины включен полиоксидоний, действие которого направлено на  стимулирование иммунитета и увеличение иммуногенности препарата.

Оптимальным сроком проведения прививок против гриппа является период с сентября по декабрь.     Прививку  против гриппа можно сделать в УЗ «Быховская ЦРБ» (прививочные кабинеты), или в другом лечебном учреждении по месту жительства.

Сделанная вовремя прививка — это залог Вашего здоровья и здоровья  Ваших близких в разгар эпидемии!

 

Главный врач

УЗ «Быховский райЦГЭ»                              

Н.В.Матвеев

 
 
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Во все амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения г.Быхова и Быховского района поступила противогриппозная вакцина «Гриппол плюс» (Россия),...
 
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