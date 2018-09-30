МАЗ в ноябре начнет собирать микроавтобусы и фургоны

Минский автомобильный завод в ноябре запустит в Бресте первое серийное производство микроавтобусов и фургонов. Машины будет отличать доступная цена, а ориентированы они будут на внутренний рынок, рассказали в ОАО «МАЗ».

Сборочное производство развернется на свободных площадях ОАО «Брестмаш». Для этого уже выделен и подготовлен необходимый участок. Строители поработали над кровлей и фасадом, а в самом цехе установили технические перегородки. Помимо сборочной площадки, организована стоянка для готовых автомобилей, предусмотрен и склад для комплектующих.

Минский автозавод реализует проект за счет собственных инвестиций. «Рассматривались различные варианты финансирования, в том числе привлечение заемных средств. Но было решено делать все своими силами и ресурсами, что должно благоприятно отразиться на инвестиционной привлекательности проекта», – отметили в ОАО «МАЗ».

Первым уйдет в серийное производство пассажирский микроавтобус МАЗ 281, прототип которого уже прошел все необходимые испытания. Длина новинки составляет 6 м, ширина – 2,1 м, высота – 2,8 м, а колесная база – 3,57 м. На заводе предусмотрели несколько вариантов салона – от грузового до сугубо пассажирского, в котором 16 сидений без учета места водителя.

Автомобиль имеет пять дверей, включая одну сдвижную, а внутри предусмотрены кондиционер, круиз-контроль, система навигации и магнитола. Микроавтобус оснащен задним парктроником, антиблокировочной системой и электронной системой распределения тормозных усилий. Пассажирская дверь – сдвижная. Первые автомобили получат турбодизельные моторы JAC класса Евро-5 мощностью 150 л.с. и механическую коробку передач.

Кроме того, разработан грузовой фургон МАЗ-365022 с цельнометаллическим кузовом и интегрированной в него рамой. Размеры машины такие же, как и у микроавтобуса. Максимальная масса достигает 4050 кг.

В будущем будет проводиться работа по локализации производства. В этом процессе будут участвовать холдинги «БЕЛАВТОМАЗ» и «Автокомпоненты», концерн «Белнефтехим» и др. При выпуске автомобилей приоритет будут отдавать только качественным белорусским компонентам.

«Производство микроавтобусов станет для Минского автомобильного завода новым направлением, которое позволит диверсифицировать структуру продаж и в перспективе расширить рынки сбыта, – отметили на предприятии. – В будущем в микроавтобусах найдут применение различные белорусские комплектующие. По сути, мы начнем выпускать оригинальный микроавтобус МАЗ, который будет выделяться качественными компонентами, доступной ценой и гарантированным сервисным обслуживанием».