Как остановить российскую систему «Статус-6» («Посейдон»), вооруженную 100-мегатонной ядерной боеголовкой рассказал американский журнал The National Interest.



Фото: bmpd.livejournal.com

Напомним, российскую секретную разработку называют «Посейдон», «Статус-6», а также «оружием Судного дня». По данным американских военных, россияне испытали эту систему как минимум один раз. По данным Минобороны России, военные «завершают комплексную экспериментальную отработку» аппарата. Неизвестно, приняла ли система на вооружение.

The National Interest пишет, что подводный робот с ядерной торпедой движется под водой со скоростью около 200 км/ч на глубине до 1000 метров. Как утверждает издание, мощности атомного заряда хватит для создания гигантской волны, способной смыть все города на побережье США.

Аналитик по вопросам военно-морских сил Х. И. Саттон рассказал о нескольких способах остановить российского «Посейдона» с помощью имеющихся технологий НАТО. Например, усеять морское дно целой сетью сенсорных мин, способных обнаружить и уничтожить комплекс.

Другой вариант — ликвидировать «Посейдоны» сверхзвуковыми снарядами которые запускались бы с американских субмарин. Под эту роль подходят легкие торпеды нового поколения, принцип действия которых схож со старыми ракето-торпедами типа «Саброк». Они предназначались для борьбы с быстроходными и высокоманевренными атомными подводными лодками под водой.

По мнению аналитика, оснащенные таким оружием атомные субмарины, могли бы уничтожать «Посейдонов», пока их передвижение будет отслеживаться сенсорами флота.