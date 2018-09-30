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В Минске на аукцион выставляют участок на Немиге, который не смогли освоить иранцы

01.10.2018 18:06 — Разное | Tut.by  
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В октябре на аукцион для строительства многофункционального комплекса выставят земельный участок на Немиге, который безуспешно пытались освоить две иранские компании. Начальная цена лота — 733,5 тысячи рублей. Читайте, что город хочет видеть на этой территории в 1,29 гектара.


Участок в 2015 году. Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Участок находится на пересечении Немиги и Либкнехта. В 2016-ом иранская компания «Интербелнест» планировала построить тут торгово-административное здание «Немига молл» на почти 64 тысячи «квадратов», вложив 60 миллионов долларов инвестиций. Но в этом году из-за невыполнения условий отвода земельного участка, город его изъял.


Так должен был выглядеть комплекс. Изображение: nemigamall.com

30 октября участок выставят на аукцион для строительства многофункционального комплекса общественного назначения площадью уже до 62 тысяч квадратных метров. В его состав включается административно-деловая, культурно-развлекательная, спортивная, лечебно-оздоровительная и торговая функции, а также общепит и паркинг.

Главный архитектор Минска Павел Лучинович говорит, что здание здесь должно быть по меньшим по объему, чем предполагалось ранее. Оно также должно будет архитектурно вязаться с новой застройкой напротив Музыкального театра.

Что же касается рассматриваемого участка, то он выгодно отличается от большинства выставляемых сейчас на аукционы, потому что тут нет никаких обременений. Земля свободна и ничьи имущественные права инвестору реализовывать будет не нужно.


Отметим, что история попыток застроить этот участок началась еще в 2011 году, когда иранская компания «Перс Полис Инвест» заключила инвестдоговор, согласно которому обязалась построить к 2013 году многофункциональный комплекс, включающий пятизвездочную гостиницу, развлекательный центр, рестораны, торговый и оздоровительный центры, бассейн, спортивные залы и персидскую баню.


Таким должен был быть комплекс изначально.

Инвестиции оценивались в 140−150 миллионов долларов. Правда, дальше вырытого котлована дело так и не дошло, а в 2012 году функции заказчика перешли упомянутой выше иранской компании «Интербелнест».

 
Теги: Минск
 
 
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