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В Минске на аукцион выставляют участок на Немиге, который не смогли освоить иранцы
В октябре на аукцион для строительства многофункционального комплекса выставят земельный участок на Немиге, который безуспешно пытались освоить две иранские компании. Начальная цена лота — 733,5 тысячи рублей. Читайте, что город хочет видеть на этой территории в 1,29 гектара.
Участок находится на пересечении Немиги и Либкнехта. В 2016-ом иранская компания «Интербелнест»
30 октября участок выставят на аукцион для строительства многофункционального комплекса общественного назначения площадью уже до 62 тысяч квадратных метров. В его состав включается административно-деловая, культурно-развлекательная, спортивная, лечебно-оздоровительная и торговая функции, а также общепит и паркинг.
Главный архитектор Минска Павел Лучинович говорит, что здание здесь должно быть по меньшим по объему, чем предполагалось ранее. Оно также должно будет архитектурно вязаться с новой застройкой напротив Музыкального театра.
Что же касается рассматриваемого участка, то он выгодно отличается от большинства выставляемых сейчас на аукционы, потому что тут нет никаких обременений. Земля свободна и ничьи имущественные права инвестору реализовывать будет не нужно.
Отметим, что история попыток застроить этот участок началась еще в 2011 году, когда иранская компания «Перс Полис Инвест»
Инвестиции оценивались в 140−150 миллионов долларов. Правда, дальше вырытого котлована дело так и не дошло, а в 2012 году функции заказчика перешли упомянутой выше иранской компании «Интербелнест».
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Читайте, что город хочет видеть на этой территории в 1,29 гектара.
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