В Витебске столкнулись два троллейбуса. Пострадала пассажирка

ДТП произошло 30 сентября возле дома № 57 на улице Ленина: один троллейбус врезался в другой, который ехал впереди, сообщают «Витьбичи» со ссылкой на местную ГАИ.

46-летний водитель троллейбуса маршрута № 2 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди «четверкой», которой управлял 27-летний водитель.

Телесные повреждения получила одна из пассажирок «двойки» — 55-летняя женщина. Ей оказали медпомощь, затем перевели на амбулаторное лечение на дому.

Проводится проверка обстоятельств ДТП.