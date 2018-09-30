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В Витебске столкнулись два троллейбуса. Пострадала пассажирка
ДТП произошло 30 сентября возле дома № 57 на улице Ленина: один троллейбус врезался в другой, который ехал впереди,
46-летний водитель троллейбуса маршрута № 2 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди «четверкой», которой управлял 27-летний водитель.
Телесные повреждения получила одна из пассажирок «двойки» — 55-летняя женщина. Ей оказали медпомощь, затем перевели на амбулаторное лечение на дому.
Проводится проверка обстоятельств ДТП.
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Телесные повреждения получила одна из пассажирок "двойки" - 55-летняя женщина. Ей оказали медпомощь, затем перевели на амбулаторное лечение на дому.
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