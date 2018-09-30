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Ученые создали сеть из трех участников для передачи мыслей

01.10.2018 18:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Ученые создали сеть из трех участников для передачи мыслей
shutterstock.com

Об этом сообщает портал о науке "N+1".

Сеть, которую создали ученые из Вашингтонского университета, получила название BrainNet. Система позволила группе из трех участников, каждый из которых находился в отдельной комнате лаборатории, совместно играть в игру типа тетрис.

Ученые создали сеть из трех участников для передачи мыслей Прокачать память. Какие упражнения помогут мыслить ясно?

Интерфейсы мозг-мозг уже разрабатывались и ранее, но ученым из Вашингтонского университета впервые удалось сделать подобный интерфейс с участием более двух субъектов.

В эксперименте приняли участие 15 человек, которых разделили на пять троек. В каждой тройке два человека выполняли роль передатчиков, а третий - роль получателя: активность мозга первых двух людей считывалась при помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ), а активность мозга третьего регулировалась при помощи транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Каждой тройке необходимо было сыграть в игру, напоминающую тетрис: в игре появлялся квадратный блок, который можно было перевернуть, чтобы заполнить ряд. Передатчики могли видеть ряд и знали, нужно ли переворачивать блок; при этом получатель ряд не видел, но принимал решение о том, перевернуть ли блок, именно он.

С помощью разработанного интерфейса получателям в экспериментальных группах удалось правильно расположить фигуру в 81,25% случаев, что значительно выше случайного попадания.

Исследователи заявляют, что подобным образом можно наладить взаимодействие не только в пределах лаборатории, но и через интернет, тем самым позволив организовать "облачное взаимодействие между мозгами в глобальном масштабе".

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Американские ученые впервые смогли создать сеть из трех участников, в которой стало возможным напрямую передавать и получать мысленные сигналы "от мозга к мозгу".
 
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