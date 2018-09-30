Мобильный банкинг эволюционирует: обзор рынка платежных услуг за сентябрь

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◊Новости Национального банка Республики Беларусь ◊

Ставка рефинансирования в Беларуси сохраняется на уровне 10%

Правление Национального банка 19 сентября приняло решение сохранить ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности на текущих уровнях.

В дизайн белорусских банкнот будут внесены изменения

В модифицированные банкноты будут внесены следующие изменения.

Изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах модифицированных банкнот будут приведены в соответствие с актуальным внешним видом с указанием названия изображенных архитектурных сооружений. Также на модифицированных банкнотах будут исключены реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи Председателя Правления Национального банка Прокоповича П.П.

В соответствии с новой редакцией Правил белорусской орфографии и пунктуации на банкноте номиналом 50 рублей надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" будет исправлена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".

◊Новости банковского рынка Республики Беларусь◊

Пять глобальных изменений мобильного банка от Альфа-Банка

26 сентября Альфа-Банк (Беларусь) презентовал глобальное обновление своего мобильного банка InSync. Изменения коснулись как дизайна, так и технологических возможностей. Новая версия InSync уже работает.

Белорусские банки и Моцная картка предлагают новый способ для поздравлений

Электронные подарочные сертификаты «Моцная картка» – неординарный способ для поздравлений предлагают белорусские банки для своих держателей карточек.

Отправить сертификат может только держатель карточки с функцией Моцной карткi, а получить кто угодно.

20 сентября в Минске состоялся Транспортный Форум Visa, посвященный платежным инновациям в сфере транспорта.

Компания Visa инициировала первый Минский транспортный форум на тему «Инновации в транспорте – драйвер экономики», на котором обозначили победы и перспективы Минска на пути развития умного города, частью которого является возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, а также влияние платежных инноваций на экономику страны в целом.

Более половины покупок в Беларуси оплачивается по бесконтактной технологии

В Беларуси с начала этого года бесконтактные оплаты картами или смартфонами составляют уже более 50% от доли всех операций, сообщает Mastercard. За период с начала этого года количество оплат в одно касание увеличилось в Европе на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем в 15 странах Европы, в их числе Россия, Дания, Хорватия, Греция, Венгрия, Нидерланды доля бесконтактных операций превышает 50% всех платежей по картам. В Польше этот показатель еще выше – более 80% покупок оплачиваются здесь в одно касание. К 2020 году все POS-терминалы в торговых точках по всей Европе будут поддерживать такую форму оплаты.

Белорусские разработчики научили смартфон сканировать чеки и возвращать Tax Free

В Минске при поддержке Приорбанка прошел Imaguru FinTech Global Hackathon – более 100 разработчиков в течение 48 часов работали над своими проектами. Наибольший интерес привлекли умный «сканер» чеков, приложение для персонального документооборота с госорганами, сервис по поиску людей на разовую работу и финансовая игра для детей.

Обновленный мобильный банкинг от Белинвестбанка для IOS и Android

Новая функция – открытие онлайн-депозитов в мобильном банкинге Банка и возможность управлять своими активами 24/7 прямо с экрана мобильного телефона.

Обновленный интерфейс мобильного банкинга позволяет просматривать балансы банковских карточек, не заходя в мобильное приложение. Эта функция стала возможна благодаря установке специального виджета.

Революционный сервис Face ID от Белгазпромбанка

В функционале мобильного приложения Белгазпромбанка для операционной системы iOS имеется возможность входа в BGPB Mobile, а также подтверждения совершения операции в приложении при помощи системы Face ID. Функция доступна держателям Iphone X, Xs, Xs Max.

Технология Face ID представляет собой интеллектуальный и надежный метод аутентификации, в основе которого лежит создание структурной карты лица с помощью инновационной системы камер TrueDepth и передовых технологий

Карточка Visa Virtual от Банка «Решение»

Карточка не имеет физического носителя и может быть использована для совершения платежей через Интернет. Открыть карточку Visa Virtual можно совершенно бесплатно и использовать ее как отдельную карточку, специально для платежей в сети, переводя средства на нее с других карт.

Франсабанк и MasterCard предлагает акционное оформление карточек

Карточка Mastercard оформляется бесплатно при размещении вклада. Акция проходит с 17.09.2018 по 31.12.2018. В период проведения акции изготовление (перевыпуск по окончании срока действия/замена) банковских платежных карточек MasterCard Standard, а также перевыпуск по окончании срока действия/замена банковских платежных карточек MasterCard Gold, открытых для перечисления процентов по вкладу, осуществляется без взимания комиссии.

Банк Москва-Минск и немецкий банковский консорциум, в который входят 17 крупных банков Германии, профинансируют белорусские компании

Ресурсы будут выделяться под внешнеторговые контракты и инвестиционные проекты.