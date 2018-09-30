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Мобильный банкинг эволюционирует: обзор рынка платежных услуг за сентябрь
◊Новости Национального банка Республики Беларусь ◊
Ставка рефинансирования в Беларуси сохраняется на уровне 10%
Правление Национального банка 19 сентября
В дизайн белорусских банкнот будут внесены изменения
В модифицированные банкноты будут внесены следующие изменения.
Изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах модифицированных банкнот будут приведены в соответствие с актуальным внешним видом с указанием названия изображенных архитектурных сооружений. Также на модифицированных банкнотах будут исключены реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи Председателя Правления Национального банка Прокоповича П.П.
В соответствии с новой редакцией Правил белорусской орфографии и пунктуации на банкноте номиналом 50 рублей надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" будет исправлена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".
◊Новости банковского рынка Республики Беларусь◊
Пять глобальных изменений мобильного банка от Альфа-Банка
26 сентября Альфа-Банк (Беларусь)
Белорусские банки и Моцная картка предлагают новый способ для поздравлений
Электронные подарочные сертификаты «Моцная картка» – неординарный способ для поздравлений предлагают белорусские банки для своих держателей карточек.
Отправить сертификат может только держатель карточки с функцией Моцной карткi, а получить кто угодно.
20 сентября в Минске состоялся Транспортный Форум Visa, посвященный платежным инновациям в сфере транспорта.
Компания Visa инициировала
Более половины покупок в Беларуси оплачивается по бесконтактной технологии
В Беларуси с начала этого года бесконтактные оплаты картами или смартфонами составляют уже более 50% от доли всех операций, сообщает Mastercard. За период с начала этого года количество оплат в одно касание увеличилось в Европе на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем в 15 странах Европы, в их числе Россия, Дания, Хорватия, Греция, Венгрия, Нидерланды доля бесконтактных операций превышает 50% всех платежей по картам. В Польше этот показатель еще выше – более 80% покупок оплачиваются здесь в одно касание. К 2020 году все POS-терминалы в торговых точках по всей Европе будут поддерживать такую форму оплаты.
Белорусские разработчики научили смартфон сканировать чеки и возвращать Tax Free
В Минске при поддержке Приорбанка
Обновленный мобильный банкинг от Белинвестбанка для IOS и Android
Новая функция – открытие онлайн-депозитов в мобильном банкинге Банка и возможность управлять своими активами 24/7 прямо с экрана мобильного телефона.
Обновленный интерфейс мобильного банкинга позволяет просматривать балансы банковских карточек, не заходя в мобильное приложение. Эта функция стала возможна благодаря установке специального виджета.
Революционный сервис Face ID от Белгазпромбанка
В функционале мобильного приложения Белгазпромбанка для операционной системы iOS имеется возможность входа в BGPB Mobile, а также подтверждения совершения операции в приложении при помощи системы Face ID. Функция доступна держателям Iphone X, Xs, Xs Max.
Технология Face ID представляет собой интеллектуальный и надежный метод аутентификации, в основе которого лежит создание структурной карты лица с помощью инновационной системы камер TrueDepth и передовых технологий
Карточка Visa Virtual от Банка «Решение»
Карточка не имеет физического носителя и может быть использована для совершения платежей через Интернет. Открыть карточку Visa Virtual можно совершенно бесплатно и использовать ее как отдельную карточку, специально для платежей в сети, переводя средства на нее с других карт.
Франсабанк и MasterCard предлагает акционное оформление карточек
Карточка Mastercard оформляется бесплатно при размещении вклада. Акция проходит с 17.09.2018 по 31.12.2018. В период проведения акции изготовление (перевыпуск по окончании срока действия/замена) банковских платежных карточек MasterCard Standard, а также перевыпуск по окончании срока действия/замена банковских платежных карточек MasterCard Gold, открытых для перечисления процентов по вкладу, осуществляется без взимания комиссии.
Банк Москва-Минск и немецкий банковский консорциум, в который входят 17 крупных банков Германии, профинансируют белорусские компании
Ресурсы будут выделяться под внешнеторговые контракты и инвестиционные проекты.
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Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 10%, анонсирован обновленный дизайн белорусских банкнот.
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