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В самом богатом районе зарплаты превысили 1600 рублей. Где еще получают заветную тысячу рублей?

01.10.2018 17:52 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Средние зарплаты белорусов приближаются к заветной тысяче рублей, в августе они достигли отметки почти в 988 рублей. Но на руки получается меньше, от этой суммы еще нужно отнять налоги. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как августовские зарплаты белорусов отличаются по районам.

В августе средние заработки упали в 32 районах Беларуси, больше всего — в Клецком (30,5 рубля). В Калинковичском районе зарплаты не изменились, а в остальных районах — выросли.

Лидирует по средним зарплатам по-прежнему Солигорский район. Причем за август он еще больше упрочил свое первенство. За прошлый месяц здесь средние заработки выросли сразу на 265 рублей и составили почти 1603 рубля. Эта сумма почти на 260 рублей больше, чем в Минске, и почти на 340 рублей больше, чем в Жодино.

В самом богатом районе зарплаты превысили 1600 рублей. Где еще получают заветную тысячу рублей?


Вторую строчку по размеру средней зарплаты в августе, как и месяцем ранее, занимает Минский район — 1175 рублей. В прошлом месяце зарплаты здесь сократились в среднем почти на 12 рублей.

А вот дальше в топ-10 зарплатных лидеров произошли корректировки. К примеру, Речицкий и Дзержинский районы поменялись местами. В Речицком районе за август заработки выросли почти на 71 рубль (это второй показатель после Солигорского).

Из рейтинга выпали Несвижский и Гродненский районы, а их места заняли Светлогорский и Логойский.

Зарплатным аутсайдером по-прежнему остается Шарковщинский район, где в августе в среднем зарабатывали 611 рублей. Напомним, в июле это был единственный район, в котором средние зарплаты не дотягивали до 600 рублей.

В самом богатом районе зарплаты превысили 1600 рублей. Где еще получают заветную тысячу рублей?


Вторую строчку районов с самыми низкими зарплатами занимает, как и в июле, Мстиславский. Здесь в среднем зарабатывают 625 рублей. Третье место за Браславским районом — 660 рублей.

Примечательно, что из топ-10 районов с самыми низкими зарплатами выпал Лиозненский. Здесь в августе средние заработки выросли на 65 рублей (это третий показатель после Солигорского и Речицкого районов).

 
Теги: Минск
 
 
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Средние зарплаты белорусов приближаются к заветной тысяче рублей, в августе они достигли отметки почти в 988 рублей.
 
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