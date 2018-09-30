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Власти придумали, как решить вопрос с магазинами с дешевыми товарами из Средней Азии
Снимок носит иллюстративный характер. Фото Мирона Климовича, TUT.BY
Напомним, большинство торговцев из Средней Азии открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг. На «азиатов» жалуются в числе прочих индивидуальные предприниматели.
Павел Филиппов рассказал, что сейчас «прорабатываются корректировки указа № 510, который разрешает 2 года не проводить проверки».
— Чтобы меру скорректировать, нужно решение главы государства. МАРТ внесет такое предложение, чтобы можно было оперативно реагировать на нарушения в азиатских магазинах, — рассказал Павел Филиппов.
Напомним, указом № 510 введен мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. Многие же «азиаты» открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг.
О том, что по результатам проверок магазинов с дешевым товаром легпрома из Средней Азии могут быть внесены предложения главе государства по внесению изменений в 510-й указ, рассказывал ранее первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. Выработкой этого предложения будет заниматься, как отмечалось, рабочая группа, в которую войдут представители МАРТ, МВД, Госстандарта, Минздрава, облисполкомов и Мингорисполкома.
В сентябре чиновники проверили, как работают магазины с дешевым товаром легкой промышленности из Средней Азии. Проверяющие везде нашли нарушения законодательства о торговле, а в некоторых магазинах — повторно.
Под мониторинг попали 27 магазинов в 8 городах — Кобрине, Жодино, Речице, Полоцке, Новополоцке, Гродно, Бобруйске и Минске.
Во всех магазинах проверяющие нашли нарушения законодательства о торговле. Среди них — неполная и недостоверная информация о продавце и производителе товара, а также отсутствие документов об оценке соответствия по техрегламенту Таможенного союза.
— Установленные факты указывают на непринятие субъектами хозяйствования мер по обеспечению безопасности реализуемой продукции, в том числе продукции, предназначенной для детей и подростков. Иными словами, в продажу допускается некачественная продукция, несущая потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, — поясняют в МАРТ.
Проверяющие запретили продажу небезопасного товара на общую сумму больше 38,8 тысячи рублей.
В первом квартале этого года специалисты Госстандарта провели мониторинг работы 99 субъектов хозяйствования, которые реализуют продукцию легкой промышленности из Средней Азии.
— Было обследовано 1667 наименований продукции, нарушения установлены по 1643 наименованиям. Это высокий показатель, — уточнял ранее начальник управления госнадзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Игорь Буссель.
Из нарушений, которые чаще всего встречаются, — отсутствие идентификации продукции, уточнял ранее Игорь Буссель. К тому же у многих торговцев из Средней Азии отсутствуют документы на товар, которые подтверждают его безопасность и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза — сертификаты соответствия, декларации о соответствии.
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Власти придумали, как решить вопрос с магазинами, в которых продают дешевые товары легпрома из Средней Азии.
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