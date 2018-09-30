Три бочки травки: на даче у жителя Витебска нашли 30 кг марихуаны



Фото УВД Витебского облисполкома

Владелец участка, 35-летний житель областного центра, уверяет милицию, что он случайно наткнулся на плантацию конопли в Шумилинском районе. При этом он рачительно собрал, высушил и упаковал росшую там марихуану.Необычное везенье заготовителя конопли, однако, закончилось, когда он привез урожай дурмана домой — там его уже ожидали сотрудники милиции. Всего у мужчины изъяли более 30 килограммов высушенной марихуаны.В отношении витеблянина возбуждено уголовное дело по статье 328 УК.