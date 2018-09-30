|
Три бочки травки: на даче у жителя Витебска нашли 30 кг марихуаны
Фото УВД Витебского облисполкома
Владелец участка, 35-летний житель областного центра, уверяет милицию, что он случайно наткнулся на плантацию конопли в Шумилинском районе. При этом он рачительно собрал, высушил и упаковал росшую там марихуану.
Необычное везенье заготовителя конопли, однако, закончилось, когда он привез урожай дурмана домой — там его уже ожидали сотрудники милиции. Всего у мужчины изъяли более 30 килограммов высушенной марихуаны.
В отношении витеблянина возбуждено уголовное дело по статье 328 УК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три пластиковые и несколько коробок доверху забитые марихуаной нашли милиционеры на одном из дачных участков в Витебском районе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)