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Три бочки травки: на даче у жителя Витебска нашли 30 кг марихуаны

01.10.2018 17:15 — Разное | UDF  
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Фото УВД Витебского облисполкома
Три пластиковые и несколько коробок доверху забитые марихуаной нашли милиционеры на одном из дачных участков в Витебском районе, сообщает «ННВ» со ссылкой на пресс-службу УВД Витебского облисполкома.

Владелец участка, 35-летний житель областного центра, уверяет милицию, что он случайно наткнулся на плантацию конопли в Шумилинском районе. При этом он рачительно собрал, высушил и упаковал росшую там марихуану.

Необычное везенье заготовителя конопли, однако, закончилось, когда он привез урожай дурмана домой — там его уже ожидали сотрудники милиции. Всего у мужчины изъяли более 30 килограммов высушенной марихуаны.

В отношении витеблянина возбуждено уголовное дело по статье 328 УК.

 
Теги: Витебск
 
 
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Три пластиковые и несколько коробок доверху забитые марихуаной нашли милиционеры на одном из дачных участков в Витебском районе.
 
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