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Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко
Новости Беларуси. Арина Соболенко на неделе взяла второй в карьере титул WTA. Белоруска выиграла соревнования в Ухане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Александра Саснович подруге по команде не сильно уступает в рейтинге. И вообще, успехи наших теннисисток в последнее время показывают, что белорусская школа тенниса есть.
Если бы двери столичного Дворца тенниса могли говорить, пожалуй, рассказов собралось бы на тонну книг. Кто только не переступал порог этого здания. Для одних корты – всего лишь развлечение, для других – колыбель в большой теннис.
Чтобы пробиться в топовую 20-ку мирового рейтинга, Арине Соболенко понадобилось 14 лет.
Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Тогда, как и сейчас, занятия проводили тренеры – фанаты своего дела.
Сразу в маленькой Арине было сложно разглядеть ее большой талант: характер у нее был – не сахар.
Алена Вергеенко, тренер РЦОП по теннису:
Не все так просто было. Я подошла к маме, сказала, что вам надо найти мужчину-тренера, и это будет самый правильный шаг.
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Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко
Новости Беларуси. Арина Соболенко на неделе взяла второй в карьере титул WTA. Белоруска выиграла соревнования в Ухане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
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