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Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

01.10.2018 17:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Арина Соболенко на неделе взяла второй в карьере титул WTA. Белоруска выиграла соревнования в Ухане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

Александра Саснович подруге по команде не сильно уступает в рейтинге. И вообще, успехи наших теннисисток в последнее время показывают, что белорусская школа тенниса есть.

Первый тренер Александры Саснович: «Была цепкая, волевая к победе»

Если бы двери столичного Дворца тенниса могли говорить, пожалуй, рассказов собралось бы на тонну книг. Кто только не переступал порог этого здания. Для одних корты – всего лишь развлечение, для других – колыбель в большой теннис.

Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

Чтобы пробиться в топовую 20-ку мирового рейтинга, Арине Соболенко понадобилось 14 лет.

Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Тогда, как и сейчас, занятия проводили тренеры – фанаты своего дела.

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Сразу в маленькой Арине было сложно разглядеть ее большой талант: характер у нее был – не сахар.

Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

Алена Вергеенко, тренер РЦОП по теннису:
Я верю, конечно, что она первая будет. Она выделялась и фактурой, и своими физическими данными, и, конечно, характером. Капризная где-то была, но в целом она всегда была трудолюбивая. Арина всегда первая стояла в строю. Не хотела быть ни в середине, ни в конце строя. На первых тренировках, когда мы начинали обучение, мяч ловить, набивать мячик на ракеточке, они мне уже сказала: «Елена Михайловна, а когда мы вообще в теннис будем играть?».

Не все так просто было. Я подошла к маме, сказала, что вам надо найти мужчину-тренера, и это будет самый правильный шаг.

Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

 
 
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Новости Беларуси. Арина Соболенко на неделе взяла второй в карьере титул WTA. Белоруска выиграла соревнования в Ухане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
 
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