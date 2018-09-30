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Первый тренер Александры Саснович: «Была цепкая, волевая к победе»

01.10.2018 17:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александра Саснович пришла в теннис в 9 лет, и до недавнего времени рядом с ней все эти годы бессменно был тренер Игорь Светлаков, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Первый тренер Александры Саснович: «Была цепкая, волевая к победе»

Первый тренер Александры Саснович: «Была цепкая, волевая к победе»

Игорь Светлаков, первый тренер Александры Саснович:
Пришла девочка с отцом. Очень тяжело давалось. Она очень сильно стеснялась, что у нее не получается. Била по мячу, ошибалась, уходила с корта, стояла в сторонке, смотрела, потом опять возвращалась. На тренировках отличалась своей индивидуальностью. У нее уже тогда проявлялись такие черты, как нестандартность, что и помогло ей добиться такого успеха.

Была цепкая, волевая к победе. За год выиграли 11 турниров. У нее было сформировано мышление человека, выигрывающего соревнования.

Я хочу, чтобы она прославляла белорусский спорт.

Да, именно, белорусский спорт. В 2017 году за Александру Саснович и Арину Соболенко болела вся Беларусь. Ведь в финале Кубка Федерации девушки показали, что у нас есть мировые теннисные звезды. И, несомненно, еще будут.

16-е место. Арина Соболенко поднялась на рекордную строчку в рейтинге WTA

Напомним, Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане. Татьяна Пучек, старший тренер женской сборной Беларуси по теннису, рассказала о том, как проходили тренировки теннисистки, а также о ее волевом характере (об этом читайте здесь).

Первый тренер Александры Саснович: «Была цепкая, волевая к победе»

 
 
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Новости Беларуси. Александра Саснович пришла в теннис в 9 лет, и до недавнего времени рядом с ней все эти годы бессменно был тренер Игорь Светлаков, сообщили в...
 
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