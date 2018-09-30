|
Первый тренер Александры Саснович: «Была цепкая, волевая к победе»
Новости Беларуси. Александра Саснович пришла в теннис в 9 лет, и до недавнего времени рядом с ней все эти годы бессменно был тренер Игорь Светлаков, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Игорь Светлаков, первый тренер Александры Саснович:
Была цепкая, волевая к победе. За год выиграли 11 турниров. У нее было сформировано мышление человека, выигрывающего соревнования.
Я хочу, чтобы она прославляла белорусский спорт.
Да, именно, белорусский спорт. В 2017 году за Александру Саснович и Арину Соболенко болела вся Беларусь. Ведь в финале Кубка Федерации девушки показали, что у нас есть мировые теннисные звезды. И, несомненно, еще будут.
Напомним, Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане. Татьяна Пучек, старший тренер женской сборной Беларуси по теннису, рассказала о том, как проходили тренировки теннисистки, а также о ее волевом характере (об этом читайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александра Саснович пришла в теннис в 9 лет, и до недавнего времени рядом с ней все эти годы бессменно был тренер Игорь Светлаков, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)