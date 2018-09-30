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Татьяна Пучек об Арине Соболенко: «Боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объёмы»
Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Тогда, как и сейчас, занятия проводили тренеры – фанаты своего дела.
В списке личных тренеров у Арины Соболенко значатся Сергей Александров и Татьяна Пучек.
Татьяна Пучек, старший тренер женской сборной Беларуси по теннису:
В дуэте с Татьяной Пучек был тренер по ОФП Вадим Сашурин. А вот Владимир Перко привел Арину Соболенко к первой победе.
Халил Ибрагимов – очередная ступень нашей теннисистки к высотам. Семья Дубровых приложила не одну пару рук: один спринговал, другой довел до финала Кубка Федерации (подробнее о победе Арины Соболенко на этих соревнованиях читайте
Вот так всем миром «лепили» новую белорусскую звезду. Девочка получилась на загляденье, характер – крепче титана.
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Татьяна Пучек об Арине Соболенко: «Боевая, работоспособная, готовая воспринимать и делать любые объёмы»
Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Второй титул в карьере: Арина...
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