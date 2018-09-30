ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления

01.10.2018 17:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 1 октября в индустриальном парке «Великий камень» открылся первый таможенный терминал и пункт таможенного оформления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР принять участие в форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году

 Он будет способен за сутки оформлять около 120 автомобилей.

В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления

Пропускная способность пункта составит 20 000 автомобилей в год. В перспективе терминал станет логистическим хабом мирового масштаба.

В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления

Ху Чжэн, главный исполнительный директор компании «China Merchants Group» (Китай):
Пункт таможенного оформления в «Великом камне» создаст условия для развития внешнеориентированной экономики. Он улучшит деловой климат индустриального парка и подчеркнёт его авторитет и функциональный потенциал в рамках реализации инициативы «Экономический пояс Шёлкового пути».

В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Мы видим возможность обработки здесь товаров, которые будут прибывать как автомобильным, так и авиационным транспортом. В той связи, что мы находимся рядом с Национальным аэропортом. И в перспективе – железнодорожным транспортом. Здесь колоссальные возможности для обработки больших партий товаров.

В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 октября в индустриальном парке «Великий камень» открылся первый таможенный терминал и пункт таможенного оформления, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти придумали, как решить вопрос с магазинами с дешевыми товарами из Средней Азии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика