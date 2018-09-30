Новые иконы стиля. Как профессор социологии прославилась на весь мир, разменяв седьмой десяток

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Яркая, авангардная, непредсказуемая, провокационная и неординарная… Лин Слейтер способна дать фору любому фэшн-блогеру.

Слава к Лин пришла случайно: она попала в объектив, проходя мимо показа мод. Фотографы решили, что Лин – приглашенный гость, и назвали ее «самой стильной персоной на показе»…

Сегодня в Инстаграме Лин (Iconaccidental) - более полумиллиона подписчиков. Дама утверждает, что никогда не фотографируется в том, чего не носит в повседневной жизни, и советует не гнаться бездумно за модными тенденциями. «Экспериментируйте с тем, что вам идет», - говорит она.



















