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Новые иконы стиля. Как профессор социологии прославилась на весь мир, разменяв седьмой десяток

01.10.2018 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Новые иконы стиля. Как профессор социологии прославилась на весь мир, разменяв седьмой десяток

фото: spletnik.ru

Яркая, авангардная, непредсказуемая, провокационная и неординарная… Лин Слейтер способна дать фору любому фэшн-блогеру.

Слава к Лин пришла случайно: она попала в объектив, проходя мимо показа мод. Фотографы решили, что Лин – приглашенный гость, и назвали ее «самой стильной персоной на показе»…

Сегодня в Инстаграме Лин (Iconaccidental) - более полумиллиона подписчиков. Дама утверждает, что никогда не фотографируется в том, чего не носит в повседневной жизни, и советует не гнаться бездумно за модными тенденциями. «Экспериментируйте с тем, что вам идет», - говорит она.






 
 
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Яркая, авангардная, непредсказуемая, провокационная и неординарная… Лин Слейтер способна дать фору любому фэшн-блогеру.
 
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