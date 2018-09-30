|
Неожиданный поворот: подозреваемый в отравлении Скрипалей Чепига- "Боширов" вывозил из Украины Януковича
Полковник российского разведывательного ведомства ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), которого Великобритания подозревает в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом
«Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича — Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым к России», — рассказал журналист.
По информации Канева, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание «Героя России».
Расследователь рассказал, что звание «Героя России» за эвакуацию Януковича с Украины также получил Алексей Дюмин — бывший охранник Путина.
«Потом этот человек был в министерстве обороны, а ныне — губернатор Тульской области. О Дюмине все говорят, что он преемник Путина. Также мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК "Вагнера"», — заявил Канев.
Журналист пообещал, что на днях опубликует детальное расследование по фактам участия Чепиги- «Боширова» в спецоперации по эвакуации Януковича из Украины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданный поворот: подозреваемый в отравлении Скрипалей Чепига- "Боширов" вывозил из Украины Януковича
Полковник российского разведывательного ведомства ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), которого Великобритания подозревает в отравлении экс-агента...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)