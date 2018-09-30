Громадскому сообщил бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, участвовавший в расследовании The Insider и Bellingcat отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей. Об этомсообщил бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, участвовавший в расследовании The Insider и Bellingcat отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей.





«Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича — Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым к России», — рассказал журналист.





По информации Канева, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание «Героя России».









Расследователь рассказал, что звание «Героя России» за эвакуацию Януковича с Украины также получил Алексей Дюмин — бывший охранник Путина.





«Потом этот человек был в министерстве обороны, а ныне — губернатор Тульской области. О Дюмине все говорят, что он преемник Путина. Также мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК "Вагнера"», — заявил Канев.





Журналист пообещал, что на днях опубликует детальное расследование по фактам участия Чепиги- «Боширова» в спецоперации по эвакуации Януковича из Украины.