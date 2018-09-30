В Кремле отказались обсуждать обмен Сенцова

В руководстве страны считают, что освобождать украинского режиссера нет оснований, потому что он обвинен в слишком серьезном преступлении, а за рубежом нет осужденных по аналогичным обвинениям россиян, которых Кремль хотел бы обменять.





Сенцов осужден как террорист, поэтому его не выдадут, заявил Дождю федеральный чиновник, близкий к администрации президента. Именно на это президент Владимир Путин указывал во время «Прямой линии» в июне, отметил собеседник.





Тогда Путин, отвечая на вопрос о возможности обмена Сенцова на арестованного в Киеве главреда РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского, заявил, что журналиста арестовали «за его прямую профессиональную деятельность», а режиссера осудили за подготовку теракта, и это «совершенно несопоставимые вещи».





Другой собеседник, близкий к Кремлю, объяснил, в чем, по мнению Москвы, случай с Сенцовым отличается от ситуации с украинской летчицей Надеждой Савченко, которую в мае 2016 года обменяли на российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева.





Тот обмен был равноценным, указал источник: обе страны освободили участников военного конфликта на Донбассе. Сенцов же в конфликте не участвовал и, по мнению Кремля, не может быть включен в список арестованных в зоне боевых действий, обсуждаемый с представителями Украины.





Сепаратизм и терроризм в Крыму после присоединения полуострова к России не имеет никакого отношения к Донбассу, утверждает собеседник Дождя.





Тему обмена пыталась поднять уполномоченная по права человека Татьяна Москалькова, но сейчас этим вопросом никто не занимается, отметил один из собеседников Дождя. Продвижения по этому вопросу нет, подтверждает федеральный чиновник, информированный о его обсуждении.









Олег Сенцов





На вопрос о возможных политических последствиях в случае, если голодовка закончится смертью режиссера, собеседники Дождя ответили, что его здоровье находится под контролем и настоящей голодовкой его акцию в Кремле не считают.





По мнению члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой (она первой из политиков поговорила с Олегом Сенцовым после того, когда начал голодовку), на самом деле причина отказа от обмена — нежелание власти признать, что в России есть политические заключенные и Сенцов — один из них.





Нарусова, по ее словам, продолжает просить о том, чтобы Сенцова тем или иным образом освободили: ставит этот вопрос на заседаниях Совета Федерации, пишет письма Москальковой и председателю президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову.





Но никаких подвижек нет, потому что нет политического решения, добавила сенатор. Она назвала «чудовищным цинизмом» рассуждения о том, что голодовка Сенцова притворная: все объективные данные, в том числе фотографии, свидетельствуют о крайнем истощении организма режиссера.





Сенцов был осужден в 2015 году на 20 лет по обвинению в терроризме. Вопрос о его освобождении стали обсуждать после того, как 14 мая 2018 года режиссер объявил голодовку. В сентябре Совет по правам человека со ссылкой на ФСИН сообщил, что состояние здоровья Сенцова остается стабильным и состояний, угрожающих жизни, не установлено.





Освободить режиссера требуют международные организации: Amnesty International, Евросоюз, ОБСЕ и другие, а также кинематографисты со всего мира.





Уполномоченная украинской Рады по правам человека Людмила Денисова сказала Дождю, что пока не может прокомментировать информацию об отказе Москвы от обмена Сенцова. В аппарате Москальковой сообщили, что она ведет прием граждан и, возможно, прокомментирует тему позднее. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сказал, что у него пока информации нет.





«Если вам важны люди, вы можете за них отдать кого угодно, нет никакой объективной цены», — говорит политолог Олег Игнатов. В последнее время было много сигналов, что обмен Сенцова может обсуждаться, добавляет эксперт, но «конечные договоренности все равно достигаются на уровне первых лиц, важна политическая воля».