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Большой десант: патриарх Кирилл едет в Беларусь со свитой - РПЦ проведет в Минске заседание Священного синода
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Беларусь 13 октября. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви.
В этот же день патриарх Кирилл возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, которое начнется в 18.00. На следующий день, 14 октября, он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых. Богослужение начнется в 9.00.
На 15 октября в Беларуси запланировано проведение заседания Священного синода Русской православной церкви, в котором, как ожидается, примет участие и патриарх Кирилл.
По всей вероятности, вместе с ним накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Минск приедут постоянные и временные члены Священного синода РПЦ.
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Большой десант: патриарх Кирилл едет в Беларусь со свитой - РПЦ проведет в Минске заседание Священного синода
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Беларусь 13 октября. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви.
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