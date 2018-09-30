Большой десант: патриарх Кирилл едет в Беларусь со свитой - РПЦ проведет в Минске заседание Священного синода

В этот же день патриарх Кирилл возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, которое начнется в 18.00. На следующий день, 14 октября, он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых. Богослужение начнется в 9.00.





На 15 октября в Беларуси запланировано проведение заседания Священного синода Русской православной церкви, в котором, как ожидается, примет участие и патриарх Кирилл.



