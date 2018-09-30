Участнику протеста против аккумуляторного завода в Бресте в милиции угрожали тюрьмой

Свабода . В Ленинском районном суде Бреста перенесли рассмотрение дел Сергея Петрухина и Константина Остапука, задержанных во время акции против аккумуляторного завода 30 сентября, передает





Составили протоколы





Сергей Петрухин рассказал, что за вчерашние события на него и Константина Остапука составили протоколы за проведение несанкционированной массовой акции. Петрухин связывает задержание с тем, что во время акции на центральной площади на нем и на Остапуке были майки с призывами против аккумуляторного завода.





Побили и отвезли в больницу





30 сентября после задержания Петрухина стало известно, что в Ленинский РОВД Бреста доставили еще одного участника акции - Константина Остапука.









Остапук рассказал Свободе, что ему стало плохо, потому что сотрудник ОМОН ударил его в бок. В РОВД ему вызвали «скорую», после оказания медицинской помощи в больнице его вернули в изолятор временного содержания.





Константин рассказал, что в изолятор к нему приходили следователи, которые назначили судебно-медицинскую экспертизу по факту избиения.





Константин Остапук - не политический активист, он вышел на площадь в знак протеста против строительства аккумуляторного завода, который в будущем может нанести вред здоровью жителей города.





Провели «профилактическую беседу»





Как говорит Константин Астапук, после задержания с ним проводил «профилактическую беседу» в отделении заместитель начальника Ленинского РОВД Бреста Николай Самосюк, который советовал «не связываться» с блогером Сергеем Петрухиным.





«Сказал мне, что Петрухин учился в Вильнюсе подрывной деятельности. Советовал, чтобы не смотрел на Петрухина. Сказал, что если я не перестану на площадь ходить, то пойду в тюрьму. Я впервые столкнулся с Самосюком и был в шоке, что он такое говорил», - рассказал Константин Остапук.





Блогер Сергей Петрухин был задержан сотрудниками ОМОН 30 сентября во время акции протеста против аккумуляторного завода на центральной площади Бреста. Причиной задержания милиционер назвал организацию несанкционированной акции.





Акции протеста против строительства аккумуляторного завода проходят в Бресте с начала года каждое воскресенье. Люди выходят на площадь «кормить голубей», не выкрикивают лозунгов, не держат транспарантов.





Блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова неоднократно административно задерживали, они отбывали аресты.





На блогера Сергея Пнтрухина заведено уголовное дело за оскорбление милиционера в его видеотрансляции.