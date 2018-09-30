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Мошенники требовали деньги у пенсионеров за отказ от ремонта окон

01.10.2018 17:38 — Разное | Партизан  
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На доверии минчан они заработали 6 тысяч рублей.

Истории про мошенников, которые ходят по домам, предлагая замену или ремонт окон, давние, но все равно продолжают жить в новых вариациях. Аферисты предлагают бесплатную диагностику окон, а попутно находят какие-то недостатки, которые необходимо немедленно исправить. А еще - предлагают заключить договор на сервисное обслуживание на несколько лет, пишет kp.by.

Очередных мошенников недавно задержали в Минске. 28-летний житель Барановичей и 31-летний минчанин раньше работали в организации по установке окон ПВХ. После увольнения у них остались списки клиентов. Из этих списков мужчины выбирали только определенных людей - одиноких и пожилых. К ним мошенники и приходили, представлялись установщиками окон и предлагали их отремонтировать. 

Отказ от такого предложения мужчин не смущал: они заявляли, что в этом случае нужно расторгнуть действующий договор с условием уплаты неустойки. Сумму «неустойки» называли не маленькую - от 630 до 2 тысяч рублей. Обманом мужчины заработали больше 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на 4 года.



Как не стать жертвой мошенника

Менеджер одной из крупных оконных компаний назвал минимум три признака, отличающих настоящего установщика окон от мошенника:

- Специалисты из крупных оконных компаний не ходят по домам с предложением своих услуг.

- Технолог, который приезжает делать замеры, не может сразу сказать стоимость работы - ее вычисляют другие специалисты в офисе, перезванивают клиенту и озвучивают цену. Мошенники же сразу называют кругленькую сумму.

- Крупные компании не навязывают ремонт окон клиентам. Если возникают какие-то проблемы - покупатели обращаются сами.

Иногда мошенники представляются работниками госпредприятий, которые проводят плановую проверку окон, например ЖКХ:

- Окна находятся в собственности у жильцов квартиры. ЖКХ не оказывает услуги по диагностике или ремонту. Если мастер представляется сотрудником жилищно-коммунального хозяйства, можно сразу вызывать милицию, - говорит Сергей Щиглевский, замдиректора ЖКХ Советского района по эксплуатации жилого фонда.

По словам председателя «Белорусского общества защиты потребителей» Анны Суши, жалобы на таких оконщиков поступают регулярно. Как и на продавцов посуды, которые пытаются продать кастрюли и сковородки с чудо-свойствами по огромным ценам.

- Первое, что я бы рекомендовала, - не пускать в дом незнакомых людей. Не заключайте договоров у себя дома. Если посуду или другой товар еще можно попытаться вернуть, то расторгнуть договор и вернуть деньги будет очень сложно - ведь какую-то работу с вашими окнами уже произвели. 

Придется доказывать, что эта услуга была вам навязана. Оспорить договор в суде очень проблематично. Если с окнами действительно возникли проблемы, лучше обращаться в ту фирму, которая их монтировала, а не к посторонним людям.

 
Теги: Минск
 
 
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