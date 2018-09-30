За отказ в сексе минчанин проломил подруге голову

Ближе к полуночи бригада скорой медицинской помощи в подъезде дома по пр.Пушкина в Минске констатировала перелом чешуи височной кости слева у 42-летней женщины, которая немедленно была доставлена в больницу.





Установлено, что в тот вечер женщина и ее друг отдыхали вместе в увеселительном заведении, где вместе распивали спиртные напитки. После этого мужчина решил провести подругу домой. Подойдя к подъезду дома, где проживает женщина, он предложил ей интимную близость, на что та ответила отказом.









Не ожидая такого окончания вечера, мужчина в порыве гнева нанес подруге удар кулаком в голову. После чего отправился к себе домой. Потерпевшую на лестничной площадке увидела соседка и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Подозреваемый мужчина был задержан милиционерами по месту жительства.





Фрунзенским (г.Минска) РОСК проводится предварительное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.147 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.



