МАЗ в ноябре запустит в Бресте серийное производство микроавтобусов и фургонов

Минский автомобильный завод в ноябре запустит в Бресте серийное производство микроавтобусов и фургонов, сообщили БЕЛТА в ОАО "МАЗ".



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Сборочное производство развернется на свободных площадях ОАО "Брестмаш". Для этого уже выделен и подготовлен необходимый участок. Строители поработали над кровлей и фасадом, а в самом цехе установили технические перегородки. Помимо сборочной площадки, организована стоянка для готовых автомобилей, предусмотрен и склад для комплектующих.

МАЗ реализует проект за счет собственных инвестиций. "Рассматривались различные варианты финансирования, в том числе привлечение заемных средств. Но было решено делать все своими силами и ресурсами, что должно благоприятно отразиться на инвестиционной привлекательности проекта. Производство микроавтобусов станет для Минского автомобильного завода новым направлением, которое позволит диверсифицировать структуру продаж и расширить рынки сбыта", - отметили на предприятии.

Первым уйдет в серийное производство пассажирский микроавтобус МАЗ 281, прототип которого уже прошел все необходимые испытания. Длина новинки составляет 6 м, ширина - 2,1 м, высота - 2,8 м, а колесная база - 3,57 м. На заводе предусмотрели несколько вариантов салона: от грузового до сугубо пассажирского, в котором 16 сидений без учета места водителя. Автомобиль имеет пять дверей, включая одну сдвижную, а внутри предусмотрены кондиционер, круиз-контроль, система навигации и магнитола. Микроавтобус оснащен задним парктроником, антиблокировочной системой и электронной системой распределения тормозных усилий. Пассажирская дверь сдвижная. Первые автомобили получат турбодизельные моторы JAC класса Евро-5 мощностью 150 л.с. и механическую коробку передач.

Кроме того, разработан грузовой фургон МАЗ-365022 с цельнометаллическим кузовом и интегрированной в него рамой. Размеры машины такие же, как и у микроавтобуса. Максимальная масса достигает 4,05 т.

В будущем планируется проводить работу по локализации производства. В этом процессе будут участвовать холдинги "БелавтоМАЗ" и "Автокомпоненты", концерн "Белнефтехим".