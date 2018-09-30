VIII Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет 7 октября в Бресте, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).



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В отличие от обычного бердвотчера, который наблюдает за птицами в бинокль, задача фотобердера - сфотографировать птиц в естественных условиях. Чтобы выиграть чемпионат, нужно за 5 часов (с 9.00 до 14.00) сфотографировать как можно больше разных видов птиц. За каждый вид участник получает баллы. Для того, чтобы получить максимальное количество баллов, необходимо не только сделать снимок, но и правильно определить вид птицы. Наличие профессиональной камеры приветствуется, но не обязательно, можно прийти и с мобильным телефоном. Для обработки и пересылки фотографий жюри участникам будут даны одни сутки. Кроме первого, второго и третьего призовых мест, жюри определит победителей в номинациях "Лучшее фото чемпионата", "Приз зрительских симпатий", "Лучший дебют", "Лучшее качество снимков", "Редкий кадр", "Экшн" и других.

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде из двух человек. Для этого нужно заполнить заявку, скачав ее с сайта АПБ, и отправить по адресу levy@ptushki.org. Заявки принимаются до 17.00 5 октября.

Чемпионат пройдет в парке Воинов-интернационалистов и заказнике "Брестский". Точное место старта и другую подробную информацию зарегистрированные участники получат по e-mail до соревнований. "На этой территории соревнований мы еще не проводили. Но она очень перспективная для фотографирования. Здесь много разных мест обитания, а значит, и разных видов птиц. В парке есть хвойные и лиственные участки, кустарники, пустыри, прибрежные заросли водных растений, сельская и городская застройка. На заводях Мухавца можно сфотографировать водоплавающих и околоводных птиц. Результат будет зависеть от выбранного маршрута", - отметил координатор чемпионата Семен Левый.

Местный биологический заказник "Брестский" - это участок нетронутой заболоченной поймы реки Мухавец, выделенный в 1995 году для охраны редких видов животных и растений. Здесь обитают большая выпь, зимородок, болотная черепаха, сальвиния плавающая, фазан. Организаторы также надеются, что участникам удастся найти и сфотографировать короткопалую пищуху. Парки Бреста - наиболее вероятное место наблюдения этого редчайшего для Беларуси вида. В отличие от широко распространенной обыкновенной пищухи, у короткопалой более длинный клюв, короче задний коготь, бежевые бока и другой рисунок на крыле.

Чемпионат Беларуси по фотобердингу - одно из мероприятий инициативы "Будь здоров с птицами!". Инициатива реализуется по проекту международной технической помощи "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" ("БЕЛМЕД"), финансируемому ЕС и реализуемому ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.