Бульвар Космонавтов перекрывают наполовину, на этот раз точно-точно

Важная информация о запрещении движения по бульвару Космонавтов(правая сторона)!



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В связи с проведением ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Пушкинской до улицы Мицкевича с 1 октября 2018 г. до 1 декабря 2018 г.



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Ранее сообщалось о том, что часть бульвара будет перекрыта с 30-го сентября , но сегодня ещё движение было разрешено, хотя всё приготовили для перекрытия.



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