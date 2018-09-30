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Бульвар Космонавтов перекрывают наполовину, на этот раз точно-точно

01.10.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Важная информация о запрещении движения по бульвару Космонавтов(правая сторона)!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59310.php

Бульвар Космонавтов перекрывают наполовину, на этот раз точно-точно


В связи с проведением ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Пушкинской до улицы Мицкевича с 1 октября 2018 г. до 1 декабря 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59310.php

Бульвар Космонавтов перекрывают наполовину, на этот раз точно-точно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59310.php

Бульвар Космонавтов перекрывают наполовину, на этот раз точно-точно

Ранее сообщалось о том, что часть бульвара будет перекрыта с 30-го сентября, но сегодня ещё движение было разрешено, хотя всё приготовили для перекрытия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59310.php

Бульвар Космонавтов перекрывают наполовину, на этот раз точно-точно

 
 
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Важная информация о запрещении движения по бульвару Космонавтов(правая сторона)! В связи с проведением ремонтных работ будет запрещено движение транспортных...
 
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