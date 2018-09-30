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Бульвар Космонавтов перекрывают наполовину, на этот раз точно-точно
01.10.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Важная информация о запрещении движения по бульвару Космонавтов(правая сторона)!
Ранее сообщалось о том, что часть бульвара
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Важная информация о запрещении движения по бульвару Космонавтов(правая сторона)! В связи с проведением ремонтных работ будет запрещено движение транспортных...
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