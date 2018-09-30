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Национальное достояние: БелАЗ отмечает 70-летие

01.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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БелАЗу – 70! Ведущий мировой производитель карьерных самосвалов отмечает юбилей. В честь праздника в производственные цеха пустили всех желающих. Весь модельный ряд внушительных размеров посмотрела корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Этот 25-тонный автосамосвал, установленный на постамент, стал символом Жодино. Модель 70 лет назад первой сошла с конвейера теперь уже всемирно известного предприятия. А сегодня здесь благодарности и грамоты получили лучшие сотрудники: от слесаря до конструктора.

Каждый пятый житель Жодино собирает желто-синие самосвалы. Но в честь юбилея в производственные цеха пустили и посторонних. Изучить анатомию автомобильного монстра многие пришли всей семьей.

«Как только говорят, что мы произвели новый самосвал с большим тоннажем, гордость сразу берет. Не только за город, но и за Беларусь», – признался житель г. Жодино Олег Бардиловский.

Посмотреть на БелАЗы пришли несколько десятков тысяч зрителей. Сцену для музыкантов установили на самом большом в мире самосвале грузоподъемностью в 450 тонн: размеры техники позволяют. Большие машины понравились маленьким гостям: можно и в колесо залезть, и селфи сделать.

«Традиция у нас приходить и мерить меня с колесом БелАЗа. Может, когда-нибудь я выше буду», – рассказал мальчик.

Увидеть гигант в работе можно в карьерах Кузбасса. 4600 лошадиных сил, полный привод, высокая маневренность. Максимальная скорость – 64 километра в час. Радиус поворота – почти 20 метров. А высота колеса больше четырех метров. Машина выдержит и сильный мороз, и жару – от минус до плюс 50 градусов. Самосвал уже дважды вошел в книгу рекордов Гиннеса: его признали самым большим двухосным самосвалом в мире. Оценили и размер кузова.

В прошлом году на заводе выпустили более 600 машин. Это стало рекордом за всю историю предприятия. Основные рынки сбыта – Россия, Узбекистан и Казахстан. Но каждый год производитель расширяет географию экспорта.

«Работа в Индонезии дала возможность поставок в этом году машин на Филиппины. Сейчас есть хороший контракт по Вьетнаму. И после длительного перерыва на китайском рынке подписан новый контракт. Он небольшой это контракт на испытания. Но он приятен тем, что мы впервые в нашей истории поставляем карьерный самосвал класса 360 тонн», – отметил генеральный директор ОАО «БелАЗ» Петр Пархомчик.

Белорусские самосвалы стали уже стали не только автомобильным, но и туристическим брендом. На заводе активно развивают промышленный туризм. За три года предприятие посетили более 50 тысяч человек из 30 стран мира.



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Самосвал уже дважды вошел в книгу рекордов Гиннеса: его признали самым большим двухосным самосвалом в мире.
 
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