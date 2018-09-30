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Погиб беларуский IT-предприниматель Андрей Богомолов
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30 сентября во время подъема в горах Италии разбился Андрей Богомолов, единственный индивидуальный предприниматель среди резидентов ПВТ,
Среди его основных проектов была облачная платформа ERPVault, которая позволяет управлять ключевыми ресурсами предприятия. Своим «первым образованием» он называл самообразование и практический опыт. Три года назад Андрей закончил аспирантуру по специальности Computer Science в Университете Тренто в Италии.
В 2008 году он зарегистрировался в ПВТ в качестве ИП. В
В качестве ИП Богомолов долгое время не мог нанимать сотрудников, кроме близких родственников. Внедряя свой продукт, он взаимодействовал с сотрудниками заказчиков. Андрей любил горы, увлекался скалолазанием и скайранингом. В своем последнем посте в Facebook он приглашал друзей присоединиться к нему на тренировке в минувшие выходные.
KYKY выражает соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Богомолова.
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30 сентября во время подъема в горах Италии разбился Андрей Богомолов, единственный индивидуальный предприниматель среди резидентов ПВТ, пишет dev.by. Ему было 40 лет. ...
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