Археологи обнаружили костяную статуэтку с изображением Гарпократа при раскопках в восточной части Крыма, сообщила пресс-служба Крымского федерального университета понедельник.

"До сих пор подобных предметов в Крыму не находили. Известные науке данные относительно этого бога уводят к египетской культуре, и на крымской территории его изображение не было распространено. Впервые нами найден костяной предмет с многофигурной рельефной круговой композицией, датируемый I в. до н.э. На нем изображен обнаженный бог молчания Гарпократ с рогом изобилия, а также два сатира с атрибутами и гусь", - сказал директор университетского научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Александр Айбабин.

Статуэтку обнаружили в ходе раскопок древнего города Тиритака, расположенного в южной части современной Керчи.

Находку планируют передать в дальнейшем в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Гарпократ (искаженное египетское "Гор-па-херд", то есть "Гор-ребенок") - по мнению греков и римлян, был египетским богом молчания, так они называли неразговорчивых людей. В религии Древнего Египта такого бога не было. Гипотеза о его существовании возникла в эллинистической Греции и Риме из-за неверного истолкования статуй египетской богини Исиды, рядом с которой часто был изображен ее сын Гор в виде мальчика с пальцем у рта или во рту.