Заработал внутренний пункт таможенного оформления Минской региональной таможни (МРТ) "Великий камень", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе МРТ.

Пункт таможенного оформления расположен на территории китайско-белорусского индустриального парка "Великий Камень"

Как отметили в Минской региональной таможне, организация работы в ПТО "Великий камень" базируется на современном таможенном законодательстве Беларуси, учитывающем ключевые положения соглашений Всемирной торговой и Всемирной таможенной организаций.

"Для ПТО предусмотрена широкая специализация по совершению таможенных операций. На его территории расположен склад временного хранения и таможенный склад площадью по 5 тысяч кв. м", - подчеркнули там.

По информации таможни, накануне в ПТО были проведены контрольные мероприятия по тестированию подачи и оформления электронных таможенных документов.