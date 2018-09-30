ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В "Великом камне" открылся пункт таможенного оформления

01.10.2018 18:15 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Заработал внутренний пункт таможенного оформления Минской региональной таможни (МРТ) "Великий камень", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе МРТ.

Пункт таможенного оформления расположен на территории китайско-белорусского индустриального парка "Великий Камень"

Как отметили в Минской региональной таможне, организация работы в ПТО "Великий камень" базируется на современном таможенном законодательстве Беларуси, учитывающем ключевые положения соглашений Всемирной торговой и Всемирной таможенной организаций.

"Для ПТО предусмотрена широкая специализация по совершению таможенных операций. На его территории расположен склад временного хранения и таможенный склад площадью по 5 тысяч кв. м", - подчеркнули там.

По информации таможни, накануне в ПТО были проведены контрольные мероприятия по тестированию подачи и оформления электронных таможенных документов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заработал внутренний пункт таможенного оформления Минской региональной таможни (МРТ) "Великий камень", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе МРТ....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кремле отказались обсуждать обмен Сенцова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика