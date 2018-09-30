Макей: общемировые ценности не могут формироваться через принуждение к демократии

Беларусь выступает за формирование общемировых ценностей основанных на идее стабильности, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Мир сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами и угрозами. Конфронтация в международных отношениях заставляет все чаще заставляет говорить о новой холодной войне. Более того все чаще раздаются голоса о возникновении вероятности применения оружия массового уничтожения", - сказал В.Макей, выступая на Генассамблее ООН в понедельник в Нью-Йорке.

Как подчеркнул министр, это свидетельствует о кризисе дипломатии и серьезно подрывает авторитет ООН как главной международной организации призванной предотвращать международные конфликты.

По словам главы МИД, ключевые органы системы ООН, в том числе Совет безопасности, превращается в арену для противостояния и политического самоутверждения, где конфронтация превалирует над диалогом.

В.Макей отметил, что "нет иного выбора как формировать глобальный порядок на основе общих ценностей". "При этом очевидно, что общие ценности не могут быть сформированы через принуждение к демократии, насильственные действия по подрыву легитимных властей", - добавил он.

"Печальный геополитический опыт последних трех десятилетий свидетельствует о том, что основой для таких ценностей должно стать нечто, в чем все действительно заинтересованы. Полагаем, что такой парадигмой может стать идея стабильности", - сказал министр.

По словам В.Макея, обеспечить стабильность - означает остановить тенденцию раскручивающейся спирали геополитического хаоса. "Стабильность означает сохранение за государствами роли основных международных игроков, уважение государственного суверенитета", - сказал глава МИД.

Министр напомнил, что на этих принципах, закрепленных в основополагающих документах ООН, зиждется современное международное право. "Речь идет о свободе государств с одной стороны выбирать собственную форму политического правления, свой путь и приоритеты развития. С другой - невмешательство государств во внутренние дела друг друга. К сожалению, эти принципы в современном мире соблюдают не все", - заметил он.

В данной связи глава МИД констатировал, что в современном мире политика санкций, экономического принуждения и политической изоляции в отношении так называемых неугодных режимов прочно вошла во внешнеполитический арсенал отдельных государства.