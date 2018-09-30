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Спасатели потушили загоревшийся микроавтобус в столице. Была угроза взрыва газового оборудования

01.10.2018 19:30 — Разное | Tut.by  
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Сегодня днем спасатели потушили загоревшийся микроавтобус, в котором установлено газовое оборудование. Была угроза взрыва.


Фото: МЧС

Происшествие случилось на улице Калиновского. Спасатели ликвидировали загорание микроавтобуса Volkswagen Transporter-T4. Работники МЧС предотвратили угрозу взрыва газового оборудования в автомобиле, сообщили в Twitter МЧС Минска.


Официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко рассказала TUT.BY, что сообщение о происшествии поступило спасателям в 18.14. Автомобиль загорелся во время движения. Находившиеся в нем люди поначалу пытались сами справиться с возгоранием, потом позвонили спасателям. Они предупредили диспетчера об установленном в авто газовом оборудовании. Диспетчер в свою очередь попросил людей отойти от машины из-за угрозы взрыва.

Когда работники МЧС прибыли на вызов, автомобиль был охвачен пламенем. Возгорание ликвидировали в 18.23.


Возгорание произошло в моторном отсеке, причину пожара выясняют.

 
Теги: Минск
 
 
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Автомобиль загорелся во время движения. Находившиеся в нем люди поначалу пытались сами справиться с возгоранием, потом позвонили спасателям. Они предупредили...
 
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