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В Фаниполе загорелась гимназия: эвакуировали более 700 школьников
Новости Беларуси. Спасатели прибыли на происшествие буквально через 4 минуты после вызова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего с Фанипольской гимназии они эвакуировали 712 детей и 60 взрослых. Никто из них не пострадал.
Причины пожара еще устанавливаются. Кстати, 2 октября учебное заведение будет работать в обычном режиме.
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Новости Беларуси. Спасатели прибыли на происшествие буквально через 4 минуты после вызова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего с Фанипольской гимназии...
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