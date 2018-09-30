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В Фаниполе загорелась гимназия: эвакуировали более 700 школьников

01.10.2018 19:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Спасатели прибыли на происшествие буквально через 4 минуты после вызова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Фаниполе загорелась гимназия: эвакуировали более 700 школьников

Всего с Фанипольской гимназии они эвакуировали 712 детей и 60 взрослых. Никто из них не пострадал.

В Фаниполе загорелась гимназия: эвакуировали более 700 школьников

Причины пожара еще устанавливаются. Кстати, 2 октября учебное заведение будет работать в обычном режиме.

В Фаниполе загорелась гимназия: эвакуировали более 700 школьников

 
 
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Новости Беларуси. Спасатели прибыли на происшествие буквально через 4 минуты после вызова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего с Фанипольской гимназии...
 
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