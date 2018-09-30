В Фаниполе загорелась гимназия: эвакуировали более 700 школьников

Новости Беларуси. Спасатели прибыли на происшествие буквально через 4 минуты после вызова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Всего с Фанипольской гимназии они эвакуировали 712 детей и 60 взрослых. Никто из них не пострадал.





Причины пожара еще устанавливаются. Кстати, 2 октября учебное заведение будет работать в обычном режиме.



