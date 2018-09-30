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Опубликовано видео ночной погони со стрельбой в Слуцком районе

01.10.2018 19:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Слуцком районе пьяный водитель авто остановился только после выстрелов по колесам машины.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, происшествие случилось ночью первого октября. В Слуцке правоохранители сигналом жезла и включением проблесковых маяков синего и красного цветов попросили остановиться водителя Volkswagen. Мужчина не сделал этого и поехал дальше, игнорируя и другие сигналы об остановке – громкоговорящее устройство и звуковые сигналы.

Действия водителя автомобиля создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан и других участников дорожного движения. Поэтому было принято решение использовать оружие, чтобы остановить водителя. Были сделаны два предупредительных выстрела. Еще несколько выстрелов повредили заднее колесо транспортного средства.

Водителя задержали. Им оказался 25-летний местный житель. Он был в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину составили пять протоколов.

Правоохранители опубликовали видео преследования автомобиля.

В середине сентября в Минске развернулась целая погоня за автомобилем Audi. Водитель не выполнял требование об остановке. 

За рулем находился 65-летний мужчина (все подробности здесь).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Слуцком районе пьяный водитель авто остановился только после выстрелов по колесам машины. По информации УГАИ УВД Минского облисполкома,...
 
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